4年前下體被凳子擊中　愛愛完狂爆血...壯年男超無言

▲男子與妻子行房經常爆血尿。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣1名40多歲男子，4年多前因意外下體受傷，送醫治療，原不以為意，不料2年多前，每次與妻子親熱後，都會有血尿，到員榮醫療體系員榮醫院就診，經泌尿科與心臟內科會診，疑是內陰動脈受傷後形成瘻管，經以心導管椎塞術放入止血線圈栓塞，終於讓男子走出陰影，重享魚水之歡。

男子表示，4年多前，有次坐在小凳子上跟小孩玩，不料凳子翻倒，凳子的兩雙腳擊中他的下體，痛得他站不起來，隔天小便時發現都是血，隨即就醫，吃藥後情況改善。

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▲以心導管椎塞術改善血尿情形。（示意圖／員榮醫院提供）

不料，男子2年多前與妻子行房後，都會有血尿的情況，曾因血塊造成排尿困難，只得到醫院導尿，最嚴重時，甚至出血上百西西，醫師用膀胱鏡檢查，發現整個膀胱都是血。

今年農曆年，男子陪妻子回北部娘家，投宿飯店，一時興起，兩人行房，不料又大出血，送往台北市某教學醫院急救，醫院做了一系列檢查，也未查出原因。他只得插著導尿管、身上揹著尿袋，淒慘過年。

▲員榮副院長盧令一。（圖／員榮醫院提供）

男子到員榮向副院長泌尿科醫師盧令一求救，做了膀胱鏡與輸尿管鏡檢查，發現尿道、攝護腺都有小動脈破裂出血，再與副院長心臟內科張木信醫師會診後，發現供應陰莖海綿體勃起功能的內陰動脈受傷後，與尿道間慢慢形成瘻管，只要骨盆腔激烈運動就會出血。男子也回憶，提重物時也會發生出血的情況。盧副院長建議，請張木信副院長以心導管方式為患者治療。

張木信從患者左大腿的股動脈處放入導管，再經由微細導管置放止血線圈栓塞，右側很順利完成，左側難度較高，心導管要先向上約20公分，再180度向下回轉，在儀器精準定位下，不到1小時就完成手術，患者住院兩天即出院，傷口只有一個原子筆尖的大小，如今男子也不再有血尿情況，更加感謝員榮醫院讓他的人生從黑白變彩色。

▲員榮副院長張木信。（圖／員榮醫院提供）