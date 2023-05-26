32歲女突斷氣！左心室成「章魚弧狀」　罹心碎症候群搶回一命

▲輕熟女無意識昏倒。（示意圖／取自CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名32歲女，被家人發現倒臥在地且無意識，送醫歷經10次電擊等緊急搶救後，發現其心臟冠狀動脈血流暢通，沒有阻塞，但其左心室呈現章魚弧形狀，疑似罹患「章魚壺心肌症」或稱「心碎症候群」，經治療後，目前已拔管且意識清楚。

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▲患者左心室呈現章魚弧形狀，疑「章魚壺心肌症」或「心碎症侯群」。（示意圖／彰基提供）

彰基體系發言人、急診暨重症醫學部主治醫師張珈娸表示，該名女患者經119送往二林基督教醫院途中，緊急救護技術員進行高品質3次電擊和CPR（心肺復甦術）。到達急診室，評估為OHCA（到院前死亡）心電圖顯示病人出現心室顫動，再給予7次電擊後，恢復自主循環。

▲急診暨重症醫學部主治醫師張珈娸。（圖／彰基提供，以下同）

彰基心臟血管內科主治醫師夏建勳表示，「心碎症候群」是比較少見的疾病，通常來講的話，在於情緒或者生理上，有很重大的壓力情況下導致的，一般臨床的個案多半是女性居多；據統計，女性大概是男性的10倍，平均大概50到80歲，是比較好發的年齡，患者可能是有心理或生理上很嚴重的刺激以後，心臟就突然產生症狀，尤其是左心室的功能異常，左心室功能收縮異常以後，會導致患者出現胸悶、胸痛，嚴重的時候就是休克。

▲彰基心臟血管內科主治醫師夏建勳。

彰基內分泌新陳代謝科主治醫師鄭畬方表示，這名患者本身帶有自體免疫甲狀腺炎的體質，身體原本在這樣一個甲狀腺荷爾蒙過高的狀態下已經緊繃，包括心臟部分都出現所謂的「心碎症候群」，然後心臟就衰竭、功能變差，再更嚴重甚至心臟都不會再繼續跳動，也就是這個案例發生的情況。

夏建勳進一步表示，這位女士也是因為急性的刺激後，產生急性的休克，經過心導管檢查，發現她心臟血管是通暢的，很有可能就是出現所謂的「心碎症候群」，所以會進一步的做左心室的造影，來證明患者就是出現左心室收縮嚴重異常的現象，也幸好經過團隊的努力，病人總算是恢復健康。

▲彰基內分泌新陳代謝科主治醫師鄭畬方。

此案例的成功救治，執勤的二林分隊緊急救護技術員賴坤興、鍾貴弘功不可沒。當消房隊人員到達時，發現患者已經是無呼吸心跳時，第一時間只有幾秒中可以判斷，出勤隊員進行非常快速的急救，並將病人送至醫院，除了平日紮實的訓練，更有賴他們過人的反應。

彰基急診暨重症醫學部主治醫師黃璽文表示，接到二林基督教醫院的通知之後，即高度懷疑此患者需要葉克膜的支持，在病患轉院到達前，就已經聯絡心臟外科及心臟內科團隊超前部署，果真患者到院之後，確實是適合使用葉克膜救治的患者，因此迅速裝置了葉克膜，以保障病患的安全及增加後續的病患存活率。