印尼人妻拒行房　恐怖狠夫「雙手伸入撕扯」她下體！陰部裂開爆血

▲印尼男子被拒絕求歡，一氣之下竟撕裂妻子下體。（圖／翻攝自YouTube，下同）

記者張寧倢／編譯

印尼36歲男子納蘇提昂（Muksin Nasution）因為妻子不願意與他發生性關係，他竟然暴怒用手部撕扯、傷害妻子下體，造成她生殖器一道長達10公分的嚴重撕裂傷而住進加護病房。納蘇提昂犯案後逃亡多日，在23日傍晚在藏身處被警方逮捕。

根據「雅加達椰子網」等印尼媒體報導，這起家暴案件於4月26日深夜發生在北蘇門答臘省巴東拉瓦斯縣（Padang Lawas Regency）一座村莊的民宅，36歲的納蘇提昂對妻子求歡不成，竟然用手伸入並猛力撕扯她的陰道口，直到她的下體被撕裂出至少10公分長的傷口，嚴重出血。丈夫事後逃離犯罪現場，妻子報警後被送醫治療，最終還被轉至加護病房。

納蘇提昂逃亡多日後於5月23日遭警方逮捕，他坦承犯案並表示對向妻子施暴一事感到後悔。他還宣稱，是因為妻子從齋戒月開始到開齋節都不願意和他發生性關係，而他已經無法克制自己的慾望。

然而，據警方表示，受害人拒絕求歡的理由是嫌疑人經常在性行為當中折磨她，使得受害人遭遇創傷。報導指出，這起案例顯示了印尼普遍存在的性別暴力問題，女性經常受到伴侶的身體虐待與性虐待，親密伴侶無法接受性愛被拒絕。