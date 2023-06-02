　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林「六房媽過爐」人潮預估數萬　警管制+封閉道路一次看！

▲雲林六房媽天上聖母無固定廟宇，是安奉在爐主所興築的「紅壇」，因此每年「過爐」儀式隆重盛大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林六房天上聖母無固定廟宇，是安奉在爐主所興築的「紅壇」，因此每年「過爐」儀式隆重盛大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國家重要民俗「六房媽過爐」，為雲林縣民眾重視宗教盛典之一，今年輪值由斗六市大北勢股過爐至虎尾鎮過溪股，將於明（3）日上午6時發炮啟程，有鑒於歷年之過爐活動文武館人員、車輛高達數萬，虎尾警分局預先規劃交通管制措施並提供替代道路並提醒民眾注意。

六房天上聖母（簡稱「六房媽」）過爐遶境進香活動為雲林宗教界盛事並列為國家重要民俗活動，由「五股」居民輪流負責，全國各地聖母分靈神尊、信徒回紅壇進香參拜，陣頭綿延長達數公里。鑾駕暨步行隊伍行經縣道158線平和橋、臺一線虎尾路段、雲71、雲74鄉道並於當日24時進入虎尾鎮中溪里溪埔26號臨時紅壇(溪埔仔廍值年紅壇前)安座。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林六房媽天上聖母無固定廟宇，是安奉在爐主所興築的「紅壇」，因此每年「過爐」儀式隆重盛大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林六房媽天上聖母陣頭遶境路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，道路管制及路口封閉措施：
（一）封閉縣道158線自大業、大同路口至雲71鄉道路口北上車道，並調撥南下內側1車道供北上車輛行駛；另該路段各中央分隔島缺口均封閉。
（二）封閉並管制車輛由臺一線轉入雲74鄉道往虎尾鎮惠來里。
（三）彈性管制路口（視遶境影響區域彈性管制）：
1、縣道158與雲71鄉道路口（管制車輛進入雲71鄉北上）。
2、縣道145與雲74鄉道路口（管制車輛進入雲74鄉道東行）。
3、雲71與雲74鄉道路口（管制車輛進入雲74鄉道東行或雲71鄉道南下）。
4、雲75與雲74鄉道路口（管制車輛進入雲75鄉道南行）。

改道行駛建議：
（一）臺一線往虎尾鎮市區：改道循縣道145乙轉145往虎尾。
（二）縣道158往雲71鄉道北上：改道循雲73-1鄉道北上。
（三）雲74鄉道東行往惠來斗六方向：
1、改道循縣道145轉145乙行駛。
2、改道循雲71鄉道轉縣道145乙行駛。

虎尾警分局表示，為了讓此次六房媽過爐遶境交通順暢，並維護行車秩序，特地針對遶境沿線道路及臨時紅壇周邊道路，規劃警力執行交通疏導及安全維護。另籲請民眾欲行經上述路段車輛改道行駛，以免因交通阻塞，影響民眾寶貴時間。

▲雲林六房媽天上聖母無固定廟宇，是安奉在爐主所興築的「紅壇」，因此每年「過爐」儀式隆重盛大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林六房媽天上聖母遶境道路管制路段及建議改道圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／涉嫌收賄2600萬！雲林議長沈宗隆羈押78天　獲300萬交保

►放粽虎尾！6米高「丁丁噹噹」超吸睛　6／10陸上行舟慶端午

►遭點名未出席道安會報　張麗善：雲林道路安全我很重視！

►朱立倫拜會雲林老縣長！喊話「性騷不能接受」：賴清德要負起責任

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮
快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》：即日起停職
快訊／蔡沐霖怒發聲明！「我不是翁文方但也不是趙昌澤」
第4位受害女現身！　民進黨「性騷風暴」一次看
小小瑜買台北房孝親　還沒交屋...父「腦血管破裂」過世
快訊／17:48發生規模4.5「極淺層地震」
ATM領4萬「少1動作慘哭」　妹子驚5000元不見！銀行不賠
快訊／高雄27歲男「墜樓身亡」　母崩潰痛哭
快訊／國道1號4車連撞「整台翻了」！　駕駛拋飛慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第4位受害女現身！民進黨「性騷風暴」一次看　她求救反遭主管霸凌

又濕又熱！明半個台灣有雨　下周午後「西北雨轟7天」

打字「1習慣」讓他超介意！一票人都有感：翻白眼+1

愛愛秒軟！壯男想做「增大術」　醫一問傻眼：有性功能障礙是她

雲林「六房媽過爐」人潮預估數萬　警管制+封閉道路一次看！

快訊／17:48台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度2級

更年期盜汗夜尿超煩躁　中醫師激推「2茶膳+2穴位按摩」改善障礙

12星座「桃花盛開」！6月首周運勢一次看　金牛有偏財

台大社科院長自爆！查林智堅案遭威脅　「國安局可以看到你的LINE」

人妻看片「狂練1前戲挑逗」　老公就是不愛愛！她淚：想離婚了

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

T.O.P正式切割BIGBANG：早就退團！　狂發報導截圖「塗掉團名」

第4位受害女現身！民進黨「性騷風暴」一次看　她求救反遭主管霸凌

又濕又熱！明半個台灣有雨　下周午後「西北雨轟7天」

打字「1習慣」讓他超介意！一票人都有感：翻白眼+1

愛愛秒軟！壯男想做「增大術」　醫一問傻眼：有性功能障礙是她

雲林「六房媽過爐」人潮預估數萬　警管制+封閉道路一次看！

快訊／17:48台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度2級

更年期盜汗夜尿超煩躁　中醫師激推「2茶膳+2穴位按摩」改善障礙

12星座「桃花盛開」！6月首周運勢一次看　金牛有偏財

台大社科院長自爆！查林智堅案遭威脅　「國安局可以看到你的LINE」

人妻看片「狂練1前戲挑逗」　老公就是不愛愛！她淚：想離婚了

汛期暨水域事故高峰期已屆　水里消防分隊辦理水上救生訓練

台美21世紀貿易倡議簽署　國台辦批民進黨「出賣台灣利益」

快訊／香港「鑽石山」商場發生砍人案　2人傷重送醫搶救

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

故意保送林安可失策　曾總談當下選擇

性騷連環爆《人選之人》真實上演！編劇發聲「給予受害者最大支持」

季芹夫婦「兩天登兩個百岳」！　王仁甫爬到癱軟：離山難只一線之隔

媽嫌沒錢沒房！90K妹子不分手　「超愛男友1點」網看傻了

快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》發布聲明：即日起停職

范雲：必須改革縱容性騷擾的組織文化　將黨內申訴機制打掉重練

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

正妹YouTuber回國胖了　粉絲驚：胖到對的地方

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

麵包包「10年前就在騙」！前男友爆黑歷史

高雄健身房惡性倒閉！會員退費無門

超殺機票又來了！台灣虎航全航線單程機票899元起　10時開搶

館長大出包！便當「中餐變晚餐」氣炸　粉專道歉

月轉1萬當結婚基金！他5年後發現「只剩17元」傻了

藝術家爆「輝哥」曾羞辱他1句話：真的很作噁

ATM領4萬「少1動作慘哭」！妹子驚5000元不見

5億高中生案傳「黑道出手」！律師給1建議

爆乳正妹幫「彩券行奶奶」做愛心！　照片真相曝光

更多熱門

相關新聞

媽祖畢業獎　無線行充為畢業生充飽智慧

媽祖畢業獎　無線行充為畢業生充飽智慧

夏日！六月蟬初啼聲迎來畢業季，在西螺福興宮「螺陽迎太平」遶境大會香所經的彰化縣溪州、埤頭、大城、二水、北斗、竹塘與雲林縣崙背、二崙、莿桐、林內、西螺等10餘個鄉鎮近百所校園的畢業典禮上，最受矚目的畢業生獎項，絕對非「太平媽祖獎」莫屬！2023年西螺福興宮準備實用「新潮行動電源」與「鵬程萬里金牌」。

嘉義兩溫室電纜線遭竊　雲林竊賊幹的

嘉義兩溫室電纜線遭竊　雲林竊賊幹的

朱立倫喊話「性騷不能接受」：賴清德要負起責任

朱立倫喊話「性騷不能接受」：賴清德要負起責任

「丁丁噹噹」吸睛　虎尾陸上行舟慶端午

「丁丁噹噹」吸睛　虎尾陸上行舟慶端午

張麗善主持道安會議　研議策進作為

張麗善主持道安會議　研議策進作為

關鍵字：

六房媽過爐雲林宗教遶境道路管制虎尾警分局

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

林志玲掩面爆哭「媽媽病情迅速惡化」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面