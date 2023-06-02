雲林「六房媽過爐」人潮預估數萬　警管制+封閉道路一次看！

▲雲林六房天上聖母無固定廟宇，是安奉在爐主所興築的「紅壇」，因此每年「過爐」儀式隆重盛大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國家重要民俗「六房媽過爐」，為雲林縣民眾重視宗教盛典之一，今年輪值由斗六市大北勢股過爐至虎尾鎮過溪股，將於明（3）日上午6時發炮啟程，有鑒於歷年之過爐活動文武館人員、車輛高達數萬，虎尾警分局預先規劃交通管制措施並提供替代道路並提醒民眾注意。

六房天上聖母（簡稱「六房媽」）過爐遶境進香活動為雲林宗教界盛事並列為國家重要民俗活動，由「五股」居民輪流負責，全國各地聖母分靈神尊、信徒回紅壇進香參拜，陣頭綿延長達數公里。鑾駕暨步行隊伍行經縣道158線平和橋、臺一線虎尾路段、雲71、雲74鄉道並於當日24時進入虎尾鎮中溪里溪埔26號臨時紅壇(溪埔仔廍值年紅壇前)安座。

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▲雲林六房媽天上聖母陣頭遶境路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，道路管制及路口封閉措施：

（一）封閉縣道158線自大業、大同路口至雲71鄉道路口北上車道，並調撥南下內側1車道供北上車輛行駛；另該路段各中央分隔島缺口均封閉。

（二）封閉並管制車輛由臺一線轉入雲74鄉道往虎尾鎮惠來里。

（三）彈性管制路口（視遶境影響區域彈性管制）：

1、縣道158與雲71鄉道路口（管制車輛進入雲71鄉北上）。

2、縣道145與雲74鄉道路口（管制車輛進入雲74鄉道東行）。

3、雲71與雲74鄉道路口（管制車輛進入雲74鄉道東行或雲71鄉道南下）。

4、雲75與雲74鄉道路口（管制車輛進入雲75鄉道南行）。

改道行駛建議：

（一）臺一線往虎尾鎮市區：改道循縣道145乙轉145往虎尾。

（二）縣道158往雲71鄉道北上：改道循雲73-1鄉道北上。

（三）雲74鄉道東行往惠來斗六方向：

1、改道循縣道145轉145乙行駛。

2、改道循雲71鄉道轉縣道145乙行駛。

虎尾警分局表示，為了讓此次六房媽過爐遶境交通順暢，並維護行車秩序，特地針對遶境沿線道路及臨時紅壇周邊道路，規劃警力執行交通疏導及安全維護。另籲請民眾欲行經上述路段車輛改道行駛，以免因交通阻塞，影響民眾寶貴時間。

▲雲林六房媽天上聖母遶境道路管制路段及建議改道圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）