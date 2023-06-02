快訊／涉嫌收賄2600萬！雲林議長沈宗隆羈押78天　獲300萬交保

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會議長沈宗隆等人涉嫌收受達德集團賄賂，一度裁定交保後，在雲林地檢署檢察官對議長沈宗隆、包商鍾慶郎部分抗告成功兩人改遭收押；5月再向法院聲請延長羈押、裁定延押2月。律師聲請具保停止羈押，今（2）日開庭審理，沈宗隆裁定300萬元交保，並禁止出境出海、限制住居，禁止接觸共犯及證人；鍾慶郎裁定150萬元，限制住居，禁止接觸共犯及證人。

▲雲林縣議會議長沈宗隆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署偵辦綠能弊案，達德集團於雲林設立風機發電，疑因尋求雲林縣議會議長沈宗隆及縣議員王又民、許留賓、黃文祥支持，協助達德集團向縣府取得相關公文，以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾2600萬元。

今日雲林地方法院審理議長沈宗隆、包商鍾慶郎具保停止羈押庭，雲林地檢署認為，鍾慶郎對於案情已有交代，沒有羈押必要，檢方日前聲請具保停止羈押，法院昨天裁定150萬元，限制住居，禁止接觸共犯及證人。

▲▼沈宗隆獲300萬元交保，妻兒立即帶著300萬及衣物到場辦理交保 。（圖／記者蔡佩旻攝）

至於沈宗隆部分，法官在聽取檢辯雙方意見後，考量檢察官認為偵查進度及相關證據均已保全，當庭裁定停止羈押，而雖准許停止羈押，但仍具有羈押的原因，只是必要性上已經有其他替代手段，所以合議庭准予300萬元交保、禁止出境出海、限制住居，且禁止接觸共犯及證人。

稍早，沈宗隆妻子帶著300萬元辦理交保，其兒子也提著衣服準備給他換上，結束他78天的羈押。