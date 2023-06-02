民進黨性平爭議連環爆　何孟樺曾協助第3案：處理過程非常挫折

▲台北市議員何孟樺出面回應民進黨性騷事件。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨性平事件連環爆，宛若民進黨版的「#MeToo」事件。台北市議員何孟樺2日表示，過去擔任民進黨青年部主任時部門出現性騷擾案子，當事人告訴她，被其他部門主管寫情書、半夜打電話騷擾，那時她曾要求黨中央積極處置，但過程非常挫折。她呼籲，黨中央應該檢討相關機制，到底是否可以好好的保護當事人？而這位加害人，就是剛離任的組織部政務副主任林男固。

何孟樺下午出面受訪表示，2018年她擔任青年部主任時，發現同仁有異樣，在出差時詢問下，發現同仁被其他部門主管寫情書、晚上電話騷擾，因為不想看到部門的同仁被欺負，當下就鼓勵同仁說應該要上報這件事情。

何孟樺回顧當時處理的狀況。她說，那時她們一起告訴了婦女部主任，也把相關證據呈給主任，後來案子也有到副秘書長那邊。一開始這案子，同仁是想走性騷擾機制的調查程序，但後來發現一個問題，當時的處理機制裡有一條，最後調查結果必須要「呈到中常會」，也就是說當事人可能要面臨在媒體面前曝光，這是當時完全不想面對的，也因此後續處理方式，黨中央希望能用比較務實的方法解決。何孟樺認為，黨中央應該要好好調整性騷擾機制是否可以好好保護當事人。

「一開始提的要求是希望同仁換部門，這方面我跟我同仁都無法接受，為什麼是受害一方要做調動？」何孟樺說，後來黨中央所做的作為，是對方調了部門，「本來是民主學院副主任的林男固，調到組織部擔任副主任」，黨中央當時的解釋是說要平調，因為在沒有啟動調查機制狀況下，也必須保障對方的工作權。

另外，何孟樺也說，當時的副祕也有把林男固叫到辦公室訓誡，也在黨部召開相關性平課程，在主管會議時，也有告誡主管跟所有同仁，希望能謹守男女之間的分際。

「我當時對於黨部的所作所為，希望能有更妥善的處理方法。」何孟樺一度哽咽，表示在跟副祕討論，也越級上報到秘書長，「後續我可能無法做得更多，每次想到這件事，就不斷想說，當初是她鼓勵同仁往上報，希望可以讓她不要那麼擔心害怕，後來的結果卻好像很難給她很好的交代，這件事情我一直非常非常在意」。

何孟樺說，希望今天中央黨部一連串的事件，黨部能好好正視，不管是性平調查機制、受害者保護，真的不希望再看到有任何受害人，大家其實都非常愛護黨，因此希望不管是在自己或是這樣申報的行為會對黨造成傷害，「希望黨不要因為這樣的立場，讓當事人在整個過程中都充滿委屈」，希望黨部記得民進黨性平的價值，從現在開始到之後，甚至之前的事件，都能夠好好的正視、好好的處理。