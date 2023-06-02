俄邊境小鎮遇襲12傷！反普丁民兵部隊砲轟　狂冒濃煙畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯反普丁民兵部隊聲稱，對別爾哥羅德州（Belgorod）小鎮舍別基諾（Shebekino）發動攻擊，距俄烏邊境僅約6公里距離，已經是近2周內俄國境內第二起游擊隊襲擊。分析指出，這些攻擊並無重要軍事意義，但可能有助轉移莫斯科注意力。

《衛報》報導，總部位於烏克蘭的「俄羅斯志願軍團」（Russian Volunteer Corps）聲稱，砲擊舍別基諾一棟俄國行政大樓。一個當地Telegram頻道也公開畫面，可見一棟大樓屋頂多處起火。

由民族主義者領軍的俄羅斯志願軍團表示，他們允許俄軍撤退到行政大樓後發射BM-21火箭砲（Grad）。一名發言人補充，「我們很快就會推進到舍別基諾郊區。」

▲ 別爾哥羅德州小鎮舍別基諾一棟行政大樓遇襲。（圖／路透）

別爾哥羅德州州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）指控，5月31日以來有29棟建築因大量砲擊受損，包括一棟幼稚園，共造成12名俄國人受傷。

他還指出，有迫擊砲瞄準別爾哥羅德市以西約88公里的格賴沃龍（Grayvoron）附近邊境村莊，也就是上一波游擊隊襲擊發生的地點。當時游擊隊短暫聲稱佔領一處邊境哨所，殺害一名警衛。格拉德科夫還補充，有一架無人機在別爾哥羅德市爆炸，殘骸掉落街道傷及2人。

俄國民兵部隊5月下旬以來攻擊力道加強，包括對莫斯科的無人機襲擊。這些組織總部都設於烏克蘭，但基輔通常否認涉入。儘管這些攻擊在軍事上並不重要，但可能具有轉移注意力的價值，進一步迫使莫斯科在境內重新部署軍隊。