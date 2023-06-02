俄稱再度擊退跨境攻擊　基輔遇襲母女喪命

▲基輔遇襲，母女命喪避難所外。（圖／路透社，下同）

文／中央社基輔/莫斯科1日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，遭到更多來自烏克蘭的跨境攻擊，但已予以擊退。同時俄方對烏克蘭首都基輔（Kyiv）的空襲又造成3人死亡，其中包括一對被鎖在防空避難所外的母女。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已持續15個月，在烏克蘭發動承諾許久的反攻前，雙方都試圖挫敗對方士氣、削弱對方軍力。

這場戰爭已導致數萬人死亡，並嚴重破壞烏克蘭的城市。俄羅斯本土遭受的攻擊也愈來愈多。

俄羅斯國防部表示，今天在舍別基諾鎮（Shebekino）附近擊退3起跨境攻擊，並指控烏克蘭企圖運用「恐怖份子兵團」來攻擊俄羅斯平民。

俄羅斯國防部稱：「俄國軍人無私地行動，擊退3起烏克蘭恐怖份子兵團的攻擊，未讓國界遭受侵犯。」

另一方面，「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps，RVC）宣稱在俄國境內戰鬥，這個極右派準軍事團體由支持烏克蘭的俄羅斯人組成。

該團體在加密通訊軟體Telegram寫道：「俄羅斯志願軍指揮官承諾的第2階段攻擊已經開始！」同時附上戰士發射武器、身處某建築物內的影像。

烏克蘭否認烏軍參與入侵俄羅斯邊境的貝爾哥羅德州（Belgorod），表示發動入侵的是俄羅斯志願戰士。

貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）則稱，烏克蘭武裝部隊不斷使用蘇聯設計的火箭彈砲擊舍別基諾鎮，導致一棟宿舍起火，並毀損一棟行政大樓。

他說至少有9名平民受傷，數百名婦孺和長者已被撤離。一段未經證實的影像顯示，舍別基諾鎮有一棟大型建築物起火。

而在基輔遭受俄軍空襲方面，烏克蘭表示，擊落10枚彈道飛彈和伊斯坎德（Iskander）巡弋飛彈，但殘骸掉在一處防空避難所附近，導致試圖進入避難所不成的一名9歲女孩、她的母親和另一名女性死亡。這是5月初以來俄羅斯對基輔發動的第18次攻擊。

居民利亞波丘克（Yaroslav Ryabchuk）說：「出入口被關起來了，裡面可能已經有5到10名帶著孩子的婦女。她們（死者）敲得夠大聲…試著進入避難所，但沒有人幫她們開門。我太太死了。」

聯合國駐烏克蘭人權監督團譴責對基輔發動的攻擊，並稱光是5月就有6名孩童死亡、34名孩童受傷，而自俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭以來，死亡孩童已達525人。