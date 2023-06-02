　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄稱再度擊退跨境攻擊　基輔遇襲母女喪命

▲▼俄稱再度擊退跨境攻擊 基輔遇襲母女命喪避難所外。（圖／路透社）

▲基輔遇襲，母女命喪避難所外。（圖／路透社，下同）

文／中央社基輔/莫斯科1日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，遭到更多來自烏克蘭的跨境攻擊，但已予以擊退。同時俄方對烏克蘭首都基輔（Kyiv）的空襲又造成3人死亡，其中包括一對被鎖在防空避難所外的母女。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已持續15個月，在烏克蘭發動承諾許久的反攻前，雙方都試圖挫敗對方士氣、削弱對方軍力。

這場戰爭已導致數萬人死亡，並嚴重破壞烏克蘭的城市。俄羅斯本土遭受的攻擊也愈來愈多。

俄羅斯國防部表示，今天在舍別基諾鎮（Shebekino）附近擊退3起跨境攻擊，並指控烏克蘭企圖運用「恐怖份子兵團」來攻擊俄羅斯平民。

俄羅斯國防部稱：「俄國軍人無私地行動，擊退3起烏克蘭恐怖份子兵團的攻擊，未讓國界遭受侵犯。」

另一方面，「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps，RVC）宣稱在俄國境內戰鬥，這個極右派準軍事團體由支持烏克蘭的俄羅斯人組成。

該團體在加密通訊軟體Telegram寫道：「俄羅斯志願軍指揮官承諾的第2階段攻擊已經開始！」同時附上戰士發射武器、身處某建築物內的影像。

烏克蘭否認烏軍參與入侵俄羅斯邊境的貝爾哥羅德州（Belgorod），表示發動入侵的是俄羅斯志願戰士。

▲▼俄稱再度擊退跨境攻擊 基輔遇襲母女命喪避難所外。（圖／路透社）

貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）則稱，烏克蘭武裝部隊不斷使用蘇聯設計的火箭彈砲擊舍別基諾鎮，導致一棟宿舍起火，並毀損一棟行政大樓。

他說至少有9名平民受傷，數百名婦孺和長者已被撤離。一段未經證實的影像顯示，舍別基諾鎮有一棟大型建築物起火。

而在基輔遭受俄軍空襲方面，烏克蘭表示，擊落10枚彈道飛彈和伊斯坎德（Iskander）巡弋飛彈，但殘骸掉在一處防空避難所附近，導致試圖進入避難所不成的一名9歲女孩、她的母親和另一名女性死亡。這是5月初以來俄羅斯對基輔發動的第18次攻擊。

居民利亞波丘克（Yaroslav Ryabchuk）說：「出入口被關起來了，裡面可能已經有5到10名帶著孩子的婦女。她們（死者）敲得夠大聲…試著進入避難所，但沒有人幫她們開門。我太太死了。」

聯合國駐烏克蘭人權監督團譴責對基輔發動的攻擊，並稱光是5月就有6名孩童死亡、34名孩童受傷，而自俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭以來，死亡孩童已達525人。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
離婚女喝醉！露營醒來「內褲卡臀部」傳痛感　怒告性侵男慘了
影片曝光！　拜登空軍官校演說「講台上跌跤」正面撲地
快訊／高雄深夜驚傳疑兇殺！　台鐵員工「滿地血」倒臥亡
快訊／微風百貨外牆吊籠斷繩！3工人「傾斜吊掛」半空

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄稱再度擊退跨境攻擊　基輔遇襲母女喪命

拜登跌倒！　空軍官校畢典演說「講台上跌跤」正面撲地

Fed可能暫停升息　美股收高153點、台積電ADR漲0.25%

三寶女衝上拖車「飛翔37公尺」！動作片情節悲劇落幕…驚險影曝光

歐盟領袖猶豫是否讓烏克蘭加入北約　澤倫斯基：恐危及其他國家

美日菲海巡展開首次三邊聯合演習　三國指揮官攜手合影

富比世：TikTok全球創作者敏感財務資料存在中國

布林肯出席北約外長會議　促蘇丹、科索沃緩和局勢

世上最悲傷菜餚！「母親生前最後料理」她邊哭邊吃　影片萬人淚崩

2寶爸驗DNA「小兒非親生」驚覺被綠！出招報復卻後悔…結局逆轉

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

T.O.P正式切割BIGBANG：早就退團！　狂發報導截圖「塗掉團名」

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

俄稱再度擊退跨境攻擊　基輔遇襲母女喪命

拜登跌倒！　空軍官校畢典演說「講台上跌跤」正面撲地

Fed可能暫停升息　美股收高153點、台積電ADR漲0.25%

三寶女衝上拖車「飛翔37公尺」！動作片情節悲劇落幕…驚險影曝光

歐盟領袖猶豫是否讓烏克蘭加入北約　澤倫斯基：恐危及其他國家

美日菲海巡展開首次三邊聯合演習　三國指揮官攜手合影

富比世：TikTok全球創作者敏感財務資料存在中國

布林肯出席北約外長會議　促蘇丹、科索沃緩和局勢

世上最悲傷菜餚！「母親生前最後料理」她邊哭邊吃　影片萬人淚崩

2寶爸驗DNA「小兒非親生」驚覺被綠！出招報復卻後悔…結局逆轉

5億高中生墜樓前夕　配偶夏男哥哥遭爆「請假到案發現場」

晶片散熱大突破！ 工研院攜手其陽、廣運發表雙相浸沒式冷卻技術

裝病網紅「前夫疑崩潰發聲」！　抓包她抗癌5疑點：細思極恐這一切

爆乳正妹幫「彩券行奶奶」做愛心！　IG神出照片真相曝光

劉子銓片場撞阿飄！身上有異樣磁場　柯叔元傳授「吃檳榔」避邪壓驚

千千、rice ＆ shine獻電影配音處女作　「櫻木花道」親培訓台版蜘蛛人

專訪／航運界新挑戰　驗船中心謝謂君與鄭志文談替代燃料之路

班艾佛列克沒有被榨乾！　愛上巴西女神滾床單：感到精力旺盛

彭于晏裸身出汁來真的！　「肉體改造」瘦到連脊椎骨都清楚可見

起底許嘉恬「民進黨最年輕婦女部主任」　致力婦幼卻釀性騷吃案

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

國際熱門新聞

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

最悲傷菜餚！「母生前最後料理」她邊哭邊吃

付不起牛郎費！26歲櫻花妹改當外送茶

三寶女衝上拖車飛37公尺！驚險影曝光

2寶爸驗DNA驚覺被綠！出招報復卻後悔了

澤倫斯基：歐盟領袖猶豫讓烏克蘭加入北約恐危及其他國家

拜登跌倒！　空軍官校畢典演說「講台上跌跤」正面撲地

愛妻產後4天亡　丈夫抱棺木痛哭

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

富比世：TikTok創作者敏感資料存在中國

男狂捅21歲前女友40刀　被判終身監禁

美日菲海巡展開首次三邊聯合演習

布林肯促蘇丹、科索沃緩和局勢

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基：歐盟領袖猶豫讓烏克蘭加入北約恐危及其他國家

澤倫斯基：歐盟領袖猶豫讓烏克蘭加入北約恐危及其他國家

烏克蘭總統澤倫斯基今天示警歐洲各國領袖，若他們在准許烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）之前表現出任何懷疑態度，將使得俄羅斯更敢於攻擊更多國家。

疫情佔3年大學生活　藝術家畫震撼反思

疫情佔3年大學生活　藝術家畫震撼反思

馬力波附近基地遇襲　俄軍逾100人死亡

馬力波附近基地遇襲　俄軍逾100人死亡

美宣布90億烏克蘭軍援　含愛國者、麻雀飛彈

美宣布90億烏克蘭軍援　含愛國者、麻雀飛彈

俄轟炸基輔釀3死　飛彈殘骸險砸中轎車

俄轟炸基輔釀3死　飛彈殘骸險砸中轎車

關鍵字：

俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

百貨外牆吊籠繩索斷裂！3工人傾斜吊掛

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

澳豐基金違法吸金！　我國破萬人、13家上市櫃踩雷　

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

羅志祥曬3812萬笑臉陀飛輪錶

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

高雄健身房惡性倒閉！會員退費無門

25歲男早餐店砍人　30萬交保笑著離開地檢

6月「5大補貼」可申請！個人最高15萬　企業上限500萬

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

即／東部海域23:39發生規模3.7地震　最大震度2級

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面