見新加坡防長談及「台灣問題」　李尚福重申：絕不承諾放棄使用武力

▲大陸國務委員、國防部長李尚福與新加坡防長黃永宏會談。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員、國防部長李尚福在出席明（3）日起舉行的「香格里拉對話」前，先與新加坡國防部長黃永宏舉行雙邊會談。當提及「台灣問題」時，李尚福強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，堅持以最大誠意和努力爭取和平統一前景，但「決不承諾放棄使用武力」。

《環球時報》報導，會談中兩國防長就兩國兩軍關係、地區安全形勢和共同關心的問題交換了意見。會談後，兩國防長見證簽署中新國防部關於建立直通保密電話通信線路的諒解備忘錄。

據了解，李尚福與黃永宏是在昨（1）日會面，會後由大陸國防部發言人譚克非就兩人會談內容對外界說明。譚克非提到，此次會談對於落實兩國領導人重要共識，推動兩軍合作具有重要意義，「這是一次坦誠、深入、富有成效的戰略溝通。」

譚克非表示，李尚福重申中方在台灣問題上的堅定立場，「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不允許民進黨當局挾洋謀獨、外部勢力以台制華，決不承諾放棄使用武力。中國必須統一，也必然統一。中方將堅決捍衛國家主權和領土完整。」

據了解，香格里拉對話自2002年起，在每年6月左右於新加坡香格里拉飯店舉行，參與會談的成員主要以亞太地區28個國家的國防代表或軍方將領等人，就區域形勢、國防安全等議題交換意見。在本屆香格里拉對話過程中，李尚福與美國防長奧斯丁會以何種形式互動，成為外界關注的焦點。