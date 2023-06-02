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停飛3年終露曙光！韓籍易斯達航空訪花　研議設立維修站復飛

▲韓國易斯達航空台北分公司、亞洲航空公司至花蓮縣政府觀光處洽談花韓兩地航線復飛。（圖／花蓮縣政府提供）

韓國易斯達航空台北分公司、亞洲航空公司至花蓮縣政府觀光處洽談花韓兩地航線復飛。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

韓籍易斯達航空為花蓮—韓國航線復飛，4月30日由台北分公司支店長王君本偕同亞洲航空公司經理張心威至花蓮航空站考察機務設施，並評估設立維修廠站的可能性。易斯達航空表示對韓國對飛花蓮航線極有信心，而花蓮縣府也積極向業者推廣花東永續旅遊境外包機來台獎勵措施加速兩地復航，協助在地旅遊業重返榮景。 

花蓮縣政府觀光處長張志翔指出，花蓮與韓國在疫情前原本就有定期包機直航，平均每班次載運量約可達7成，是花蓮包機直航的重要國際航線之一。

隨著國境解封及配合交通部觀光局政策鼓勵，縣府積極推動兩地包機復航，吸引韓國觀光客來花蓮觀光，也為鄉親出國渡假提供便捷的交通方式，更促進兩地旅遊觀光業者合作，創造觀光產業產值。

韓籍易斯達航空於2019年10月底開設花蓮─仁川直航包機航線後，同年11月再增釜山直飛花蓮航線，2020年2月起因受疫情影響停飛。在包機對飛期間總計有138趟次由花蓮往返仁川、釜山等地，每班機載量189人，共計約有1萬3,000人次入出境，而在易斯達航空確認復飛時程前，縣府也將規劃邀請韓國當地旅行業者訪花踩線，透過實地考察，提前規劃更多適合韓客的旅遊景點，讓花蓮成為韓客出遊的新選擇。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年以「花蓮走向世界、世界走進花蓮」為施政願景，在國境解封的時刻，縣府有非常多走向國際的計畫如火如荼展開，如4月份至新加坡與當地旅行業者舉辦觀光產業座談會，推廣花蓮特色遊程，在整個國境開放後，花蓮縣政府主動出擊、走向國際，希冀大家也能夠走進花蓮、愛上花蓮，更邀請各國友人造訪花蓮深度旅遊。

立法委員傅崐萁，促請中央延長交通部觀光局「推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」補助年限至2025年，大大提升業者包機直飛花蓮的意願。

王君本支店長表示，花蓮與韓國航權可至2030年，韓國總公司方面對花蓮航線極有信心，而兩地因疫情已停航3年，相關疫後復飛航務細節有待一一檢視，在公司逐步恢復機隊服務能量後，將考量加速復航定期包機，服務兩地旅客。

交通部民航局花蓮航空站主任林國勇則表示，為促進花蓮機場使用率，航站釋出多項設站優惠及減免國際航班降落費等措施，吸引航空公司前來花蓮機場起降及設立維修站點，帶入更多國際航班。至於代理國際航空在台運業務的亞洲航空公司張心威經理則表示，先前已有航空公司表達包機直航花蓮意願，將考慮在花蓮機場設立維修站點服務客戶，並可協助花蓮開發潛在航點。

觀光處表示，縣府將持續與花蓮航空站合作，爭取更多包機航線，使花蓮成為台灣的東大門。縣府也已推出「永續遊花蓮」獎勵方案專案提供旅行業加碼補助，並透過《花蓮好靚》、《花蓮趣》等中、英、日、韓共4國語言的旅遊電子書，結合縣內旅宿行等觀光產業，供遊客按圖索驥，整合公私部門資源一起吸引更多國際旅客到花蓮深度探訪！
 
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