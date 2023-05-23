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華航台北-新加坡「客量衝8成」　星國地勤缺工！高雄復飛要等等

▲▼華航,飛機,旅客,空服員。（圖／記者李姿慧攝）

▲華航台北-新加坡航線客運量已衝上8成，幾乎回到疫情前水準。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／新加坡報導

疫後航空市場起飛，華航台北-新加坡航線航班已恢復疫情前，平均運量為8成，不過高雄-新加坡航線仍未復飛，主要是受到新加坡樟宜機場地勤人力不足，復航時間仍待評估，樟宜機場地勤代理不排除赴台徵才。

華航新加坡航線自1967年開航，迄今已邁入第56年，新加坡航線客運以散客最多，佔了95%，因新加坡及台灣兩地交通便捷，新加坡著名景點魚尾獅、濱海灣花園，以及台灣知名地標台北101、西門町商圈等皆可透過大眾交通抵達，為吸引自由行旅客主因，星國訪台、台灣訪星的旅客人數相當，同時也有商務、探親等旅客長期往返新加坡及台灣兩地。

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華航新加坡分公司總經理曾文慧表示，目前華航台北(桃園)-新加坡航班已全部恢復，一天有2班，整體平均載客率有8成，旺季更可到9成，差不多已回到疫情前客運量；高雄-新加坡尚未復飛，主要是市場考量，以及新加坡樟宜機場地勤人力尚未全面恢復，地勤人力不足，另還有機隊重整因素考量，皆有影響，復飛時間仍在評估，樟宜機場地勤代理也正評估到台灣來招募地勤人力。

▲▼華航永續示範航班推出低碳蔬食餐，採回收塑料製成製成環保織品的毛毯、枕套與頭墊紙，機上同步進行廢棄物分類回收。（圖／記者李姿慧攝）

▲華航新世代客機A350-900豪華商務艙座位可轉換為180 度全平躺寬敞睡床。（圖／記者李姿慧攝）

由於華航CI754、CI753新加坡往返桃園航班以新世代節油客機A350-900飛航，航程4.5小時，A350提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等服務，豪華商務艙座位以魚骨式排列，座椅可轉換為180 度全平躺寬敞睡床，提供舒適隱私空間；豪華經濟艙則設置固定式椅背，可避免傾斜時干擾前後乘客；經濟艙座椅椅背輕薄，前後椅距達34.5吋，即是身高超過190公分的。其中豪華經濟艙吸引不少新加坡中產階級搭乘。

為滿足不同旅客需求，華航也提供新加坡往返台灣的夜航班機，CI756新加坡飛往桃園班機凌晨2點從新加坡出發，抵達桃園時間為上午6時55分，抵台後可以馬上開啟一天的行程，還可直接銜接當日飛往日本、韓國的班機，受新加坡年輕族群喜愛。CI755台灣晚上20時05分自桃園出發飛新加坡，也受到旅行或洽公旅客歡迎。

曾文慧指出，不少新加坡旅客偏好深夜航班，因台灣住宿貴，搭乘深夜航班出發，可省一晚住宿；另外新加坡旅客搭機到台灣轉日韓需求不少。

另外，星宇航空新加坡航線載客率也預估已有8成，其中商務旅客佔比高，暑期將至，星宇航空也樂觀看待9月前的載客率。根據星宇航空規劃，6月1日起將改用A350執飛新加坡航線，提供A350機型四艙等服務，為星宇航空首次於亞洲區航線開放四艙等機票銷售。

▼華航台北-新加坡航線旅客量平均有8成，不少新加坡旅客偏好搭華航到台灣轉機至日韓。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼華航,飛機,旅客,空服員。（圖／記者李姿慧攝）

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