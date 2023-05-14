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韓「江原航空」遭爆欠薪！停飛台北航線　陷經營困難飛機僅剩1架

▲▼江原航空2019年陸續首航國內、國際航線，然而不久卻因疫情陷入經營危機。（圖／達志影像／newscom）

▲江原航空2019年陸續首航國內、國際航線，然而不久卻因疫情陷入經營危機。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓廉價航空「江原航空」（Fly Gangwon）2019年11月取得航運執照後，該年12月底首航台灣桃園國際機場，然而不久卻因新冠疫情導致國際航線經營被迫中斷。如今，江原航空才復飛台北航線不到半年，官網卻宣布停飛。其實，江原航空陷入財務危機，甚至積欠員工2至3個月的薪資，且目前僅剩下1架飛機能正常運作。

《韓聯社》在報導標題描述江原航空陷入「四面楚歌」的營運危機。在3年多新冠疫情的影響下，由於國際航線經營被迫中斷，將襄陽國際機場（江原道襄陽郡）視為樞紐機場、且靠外國觀光客為主要收入財源的江原航空幾乎斷炊，公司竭盡所能想要靠吸引外部大規模投資，來擴充投入營運班機數量、使營運正常化，過程卻不太順利。

根據《韓聯社》、《每日經濟》，江原航空成立後不久便遇上新冠疫情，國際航線被迫中斷導致公司財務出現赤字、危機不斷，直到去年6月復飛菲律賓克拉克國際機場航線、旅客回流後，業績才終於成長至前一年的2倍以上，至今復飛台灣（台北桃園）、菲律賓（克拉克）、日本（東京成田）、越南（胡志明市）等5條國際航線；不過目前官網只剩下台灣、日本、越南等國際航線，以及襄陽往返金浦、濟州等南韓國內航線。

然而，江原航空卻突然宣布全面停飛國際航線，官網繁體中文版介面更直接表示，由於目前「飛機維修問題」，台北（TPE）、襄陽（YNY）之間航班將於5月8至15日暫停，呼籲購買該期間機票者辦理退票手續。

▼江原航空看好台韓雙邊旅遊，今年3月1日起改用全新雙走道廣體客機-A330-200執飛台北-襄陽航線，推出襄陽機票4032元超殺優惠。（圖／江原航空提供）

▲江原航空看好台韓雙邊旅遊，3月1日起改用全新的雙走道廣體客機-A330-200執飛台北-襄陽航線。（圖／江原航空提供）

▲▼江原航空聲稱因「飛機維修問題」，而停飛5月往返台北至襄陽航線。（圖／翻攝自江原航空官網）

▲江原航空聲稱因「飛機維修問題」，而停飛5月往返台北至襄陽航線。（圖／翻攝自江原航空官網）

其實，陷入財務和經營危機的江原航空簡直是困難重重，先前才因拖欠飛機租賃費用，導致被迫歸還1架客機。為了擴張國際航線、力挽狂瀾頹勢而引進的另一架中大型飛機，其原本可載200名乘客、10噸國際貨運，卻因起降設備零件故障，由於公司庫存沒有該零件，加上維修費用又達100億韓元，領取的保險金只能塞牙縫，導致面臨財務危機的江原航空無力維修復航。

目前江原航空僅剩下1架定時往返濟州的客機。

江原航空甚至積欠員工2至3個月的薪資，扣除機組人員，導致15%、35名員工以上離職跳槽。

由於江原航空是維持襄陽國際機場運作的唯一重點航空公司，而江原道預計今年6月升格為「特別自治道」，將襄陽國際機場指定為示範機場，為了強化競爭力，推動延長落地30日免簽的期限，來吸引大批外國觀光客，因此一旦江原航空陷入財務危機、甚至是經營困難，恐怕加重打擊重振不久的江原道觀光，使當地國際航線阻斷，而不久前江原道也因山林大火而倍受打擊。

▲▼襄陽國際機場去年6月舉辦歡迎菲律賓旅客儀式，慶祝江原航空2年多後首次恢復國際航線。（圖／達志影像／newscom）

▲襄陽國際機場去年6月舉辦歡迎菲律賓旅客儀式，慶祝江原航空2年多後首次恢復國際航線。（圖／達志影像／newscom）

另外，先前江原道政府曾就資金援助問題和江原航空鬧翻，而儘管襄陽郡廳決定援助20億韓元周轉，卻仍無法夠江原航空支付基本人事費用，且相關人士也擔心在提供資金周轉後，反而遇到江原航空破產或惡性倒閉。

其實，江原航空自從新冠疫情結束後便積極推動擴充國際航線來增加收入，即便今年2月中就傳出經營困難、尋找投資金主併購，卻還是計畫將航運範圍拓展至仁川國際機場，以應付襄陽機場停機坪設備不足的問題，同時和投資金主商議，是否能引進5架客機，將之投入仁川機場航線。目前江原航空仍和某私募基金協商，吸引其投資1000億韓元。

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