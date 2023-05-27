　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

守護家園的後盾　南消119民治備援中心大升級

▲台南市消防局119民治備援中心，將於2023年底前完成建立另一套全新的119勤務指揮派遣系統設備及自動備援機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局119民治備援中心，將於2023年底前完成建立另一套全新的119勤務指揮派遣系統設備及自動備援機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


台南市119救災救護指揮中心不但為受理民眾報案首要窗口，也肩負著消防人員戰力指揮調度的重責大任，更是攸關民眾生命財產安全的第一道防線，然而近年來，各式風災、震災等大型複合式災害發生頻率日益增加，所造成的危害與影響也不斷擴大，除了一般民眾，119救災救護指揮中心也同樣面臨這些災害的威脅。

台南市119民治備援中心位於景色秀麗、人文匯粹的北台南新營地區，前身為台南縣消防局119救災救護指揮中心，在縣市合併後，消防局以最低資源耗用的情況下，將原所有設備轉做全機房備援系統，成為全國少數縣市具有完整機房設備的異地備援中心之一，其主要設備包括發電系統、不斷電系統及各類消防資訊與無線電、電信交換機等通訊系統設備，而備援中心設置主要目的，在預防非預期突發事件發生，導致永華119派遣中心設備無法正常運作時，民治備援中心即能馬上接替永華主派遣中心，繼續受理各項119報案與救災救護派遣勤務。

▲台南市消防局119民治備援中心，將於2023年底前完成建立另一套全新的119勤務指揮派遣系統設備及自動備援機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於119民治備援中心設備已使用多年，消防局目前已針對該中心各項老舊軟硬體設備進行汰換，預計2023年底前，民治備援中心將建立另一套全新的119勤務指揮派遣系統設備及自動備援機制，為確保119民治備援中心能正常運作，消防局除每年委請專業資通訊設備廠商定期進行設備維護外，每月皆排定指揮中心值勤員，輪流至該中心進行119受理報案及指揮派遣備援演練，期能透過精實的演練與整備以降低備援中心開設所帶來之衝擊。

▲台南市消防局119民治備援中心，將於2023年底前完成建立另一套全新的119勤務指揮派遣系統設備及自動備援機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，做為大台南地區第一線救災救護之窗口，119可視為救災救護指揮派遣之中樞，為降低各種可能風險及達到緊急應變與持續運作的目標，台南市自合併升格直轄市後，除了位於市區總局永華119指揮派遣中心外，並成立台南市119民治備援中心，做為119派遣指揮備用處所，成為守護市民安全最堅強後盾。

消防局長李明峯表示：消防局除了永華區119指揮派遣中心，更設立新營區119民治備援中心，隨時擔任著備位指揮派遣之重要角色，平時除了委請廠商定期實施系統設備維護外，每月皆排定指揮中心執勤員輪流至該民治備援中心進行119受理報案及指揮派遣演練，期能透過演練與整備，讓受理派遣更加順暢，如此一來就能共同肩付守護大台南民眾生命財產安全之重責大任。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／侯友宜合體館長！　脫外衣展健美姿勢
超扯垃圾車！　逆向闖紅燈險成行人收割者
快訊／周一晨發海警！強颱雨彈轟4天「一整圈紫爆」　颱風假機率
7-11思樂冰開賣了！「每天限量30杯」自己裝　價格曝光
快訊／T1最強控衛確定退出中華隊！　無緣亞運
李坤城兒怒控「林靖恩5行徑」　為搶房產偽造文書
撞擊畫面！重機猛撞「車殼碎滿地」　23歲男彈飛送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護家園的後盾　南消119民治備援中心大升級

中嘉學院攜手基隆七堵國小　學子體驗節目製播表達想法

藝人黑面帶領綜藝團入監表演　暖心撫慰收容人思親之情

TTE台北旅展行銷桃園＋世客博　樂遊桃園展攤打卡送好禮

百萬冠軍茶出爐！坪林全億茶行努力25年　首奪新北包種茶王

新北擴建智慧站牌、候車亭　超過8成6公車族有感

家登精密深耕新北土城　響應六大產業區域政策

武崙國小14學童喝牛奶腹痛送醫　謝國樑探視籲釐清事件成因

毛小孩受驚躲入山中　新北動保員與愛心人士攜手尋回

睽違30年西螺警榮獲全國模範警察　現身福興宮謝太平媽祖神恩

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

男買冰炫風要求不攪拌　自備電鑽DIY完美融合！

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

大叔穿女裝怒吼衝撞警　遭噴辣椒水壓制送辦！

守護家園的後盾　南消119民治備援中心大升級

中嘉學院攜手基隆七堵國小　學子體驗節目製播表達想法

藝人黑面帶領綜藝團入監表演　暖心撫慰收容人思親之情

TTE台北旅展行銷桃園＋世客博　樂遊桃園展攤打卡送好禮

百萬冠軍茶出爐！坪林全億茶行努力25年　首奪新北包種茶王

新北擴建智慧站牌、候車亭　超過8成6公車族有感

家登精密深耕新北土城　響應六大產業區域政策

武崙國小14學童喝牛奶腹痛送醫　謝國樑探視籲釐清事件成因

毛小孩受驚躲入山中　新北動保員與愛心人士攜手尋回

睽違30年西螺警榮獲全國模範警察　現身福興宮謝太平媽祖神恩

突收到面試邀約！她翻紀錄「是去年投的履歷」　過來人曝可能原因

帝舵紅錶廠成周杰倫拍照熱點　巧克力色新錶上手很時髦

房市短期交易仍頻繁　永慶示警：屋主售屋小心遭坑騙房價

屢被點名搭黨賴清德　鄭麗君自嘲老百合世代：目前無參與選舉想法

突開艙門原因曝光！　韓亞驚魂30多歲男嫌「我很悶，想快點下機」

陸網紅巴黎驚遇搶劫！　「警方拒受理」原因讓她氣炸：再也不來

谷阿莫認了「真的露鳥」！　爆有意加盟民眾黨選立委...不忍全說了

合體館長！侯友宜脫外衣展健美姿勢　「要把自己訓練好保護國家」

大姊在家輕生！　父母分財產「留凶宅給他」二姊拿新房

網路留言爆衝突街頭談判　男打臉腳踹女噴辣椒水...施暴畫面曝　

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

黑面帶領綜藝團入監表演　暖心撫慰收容人

學童喝牛奶腹痛送醫　謝國樑探視回應

西螺警獲全國模範警察　謝太平媽祖神恩

南警機智助毛小孩平安返家

嘉義湖仔內夜市彌陀夜市對決

大霧鎖金門！百人受困怒吼：我要回家

毛小孩受驚躲入山中　動保員與愛心人士攜手尋回

屏高中生闖美奪世界機器人大賽金牌

中市府物調券第二天兌換順利

陳建仁視察桃機　蘇俊賓爭取添購機捷列車

消防小小兵救災救護我最行

解決大溪塞車噩夢　市議員提「解方」

綠島遊客傷害虐待梅花鹿　台東縣府將開罰

屏東汽機車不停讓行人　21天取締281件

更多熱門

相關新聞

消防小小兵救災救護我最行

消防小小兵救災救護我最行

台南市消防局第四大隊善化消防分隊，26日攜手轄區兔子城堡教育機構，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動，勤務繁忙的消防弟兄利用勤餘時間，特製目前最流行的｢消防扭蛋機｣，透過正確回答扭蛋裡宣導題目可獲獎勵的方式，讓小朋友更投入闖關活動，使親子從遊戲中獲得防災正確的觀念。

老人長照中心攜手南消辦防災演練

老人長照中心攜手南消辦防災演練

即／國3官田匯入台84線　聯結車翻覆西向出口封閉

即／國3官田匯入台84線　聯結車翻覆西向出口封閉

台南晶英酒店攜手南消第七大隊

台南晶英酒店攜手南消第七大隊

南消一大辦理電動公車充電站搶救演練

南消一大辦理電動公車充電站搶救演練

關鍵字：

家園後盾南消119備援

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

台灣洗腎率世界第1！營養師揭6大護腎妙招

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

世新女大生校內墜樓！送醫搶救中

瑪娃風速破紀錄3地防雨！巨浪先襲台

男硬開逃生門　他目睹「乘客一個個昏倒」

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面