守護家園的後盾　南消119民治備援中心大升級

▲台南市消防局119民治備援中心，將於2023年底前完成建立另一套全新的119勤務指揮派遣系統設備及自動備援機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市119救災救護指揮中心不但為受理民眾報案首要窗口，也肩負著消防人員戰力指揮調度的重責大任，更是攸關民眾生命財產安全的第一道防線，然而近年來，各式風災、震災等大型複合式災害發生頻率日益增加，所造成的危害與影響也不斷擴大，除了一般民眾，119救災救護指揮中心也同樣面臨這些災害的威脅。

台南市119民治備援中心位於景色秀麗、人文匯粹的北台南新營地區，前身為台南縣消防局119救災救護指揮中心，在縣市合併後，消防局以最低資源耗用的情況下，將原所有設備轉做全機房備援系統，成為全國少數縣市具有完整機房設備的異地備援中心之一，其主要設備包括發電系統、不斷電系統及各類消防資訊與無線電、電信交換機等通訊系統設備，而備援中心設置主要目的，在預防非預期突發事件發生，導致永華119派遣中心設備無法正常運作時，民治備援中心即能馬上接替永華主派遣中心，繼續受理各項119報案與救災救護派遣勤務。

由於119民治備援中心設備已使用多年，消防局目前已針對該中心各項老舊軟硬體設備進行汰換，預計2023年底前，民治備援中心將建立另一套全新的119勤務指揮派遣系統設備及自動備援機制，為確保119民治備援中心能正常運作，消防局除每年委請專業資通訊設備廠商定期進行設備維護外，每月皆排定指揮中心值勤員，輪流至該中心進行119受理報案及指揮派遣備援演練，期能透過精實的演練與整備以降低備援中心開設所帶來之衝擊。

市長黃偉哲表示，做為大台南地區第一線救災救護之窗口，119可視為救災救護指揮派遣之中樞，為降低各種可能風險及達到緊急應變與持續運作的目標，台南市自合併升格直轄市後，除了位於市區總局永華119指揮派遣中心外，並成立台南市119民治備援中心，做為119派遣指揮備用處所，成為守護市民安全最堅強後盾。

消防局長李明峯表示：消防局除了永華區119指揮派遣中心，更設立新營區119民治備援中心，隨時擔任著備位指揮派遣之重要角色，平時除了委請廠商定期實施系統設備維護外，每月皆排定指揮中心執勤員輪流至該民治備援中心進行119受理報案及指揮派遣演練，期能透過演練與整備，讓受理派遣更加順暢，如此一來就能共同肩付守護大台南民眾生命財產安全之重責大任。