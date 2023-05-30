強化救災指揮能力　南消119模擬地震災害大量話務演練

▲台南市消防局為提升119執勤員處理報案電話大量湧現之應變能力，並測試系統進線之容受力，特辦理「119大量話務演練」，以落實實際災害發生時之緊急應變處置能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於歷屆芮氏規模6.0以上且發生於淺層之強烈地震，易釀成重大複合式災害發生，致市民生命財產嚴重傷亡及巨大損失，台南市消防局為提升119執勤員處理報案電話大量湧現之應變能力，並測試系統進線之容受力，特辦理「119大量話務演練」，以落實實際災害發生時之緊急應變處置能力。





演練設定台南市發生規模7.0強烈地震，造成重大災情合併多起複合式災害，由消防局外勤所有單位，模擬市民報案之多種災情情境，同時撥打119報案，此時極大量電話瞬間湧入，造成執勤員依常態性標準作業流程受理已不堪消化龐大進線電話，為此消防局緊急開設額外受理報案預備席及啟動應變中心EMIC設備因應，並召回待命人員緊急上線受話、派案及管制，部分需要市府相關局處調度處置者，則以橫向移報至應變中心EMIC系統，確保市民每一通迫切報案的電話，都能獲得迅速且有效的處理，也保障市民生命及財產之安全。

市長黃偉哲表示，台南市消防局119指揮中心除了24小時不分時段受理電話報案並派遣管制案件外，亦定期模擬極短時間大規模電話進線報案之實兵演練，強化本市消防局面臨嚴重災情之應變作為，使民眾能獲得最佳之保障，期能達臨危不亂、即時處置及降低損失之願景。

消防局長李明峯表示，複合式重大災害事故難以預測，為了能於最短時間迅速因應，消防局除不定期辦理緊急應變模擬演練外，平時亦不斷加強119執勤員之受話應變能力並提升派遣管制效能，以保障民眾生命及財產安全。