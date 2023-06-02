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因應台灣有事　美艦暌違14年將再次進入日本石垣港

▲▼美軍「復仇者級」（Avenger-class）掃雷艦USS Chief（MCM-14）。（圖／美國海軍官方flickr帳號）

▲美軍復仇者級掃雷艦USS Chief（MCM-14）據稱將停泊石垣港。（圖／美國海軍官方flickr帳號）

記者張寧倢／編譯

有日媒引述美軍相關人士稱，美國海軍一艘掃雷艦6月中旬將自2009年以來，時隔14年，再次泊靠於日本沖繩縣石垣市的石垣港，此舉被認為是考量因應「台灣有事」緊張情勢。

根據日本時事通信社1日報導，美軍約1300噸的「復仇者級」（Avenger-class）掃雷艦USS Chief目前已知部署在佐世保市的佐世保基地，而美方已經通知負責管理港口的沖繩石垣市政府，掃雷艦將於6月11至13日泊靠石垣港。依據日美行政協定，美軍可被允許使用民間港口與機場。

報導指出，這是美國海軍艦艇時隔14年再次進入石垣港，研判是考量在緊張升高的情況下，美軍為因應可能的台灣海峽事態，在日本西南諸島（琉球群島）累積實際使用民用港口的經驗。

上次美軍艦艇使用接近台灣的石垣島、與那國島的港口是在2009年，當時有兩艘掃雷艦以「與市民友好親善」為目的進入石垣港，然而，時任石垣市長大濱長照要求禁止美軍入港，反對派也展開激烈抗爭。同樣兩艘掃雷艦也在2007年進入與那國町的祖納港。

報導補充，石垣島3月才剛開設日本陸上自衛隊駐地，部署可攻擊敵方艦艇的反艦飛彈等部隊。另外，作為反擊能力（敵基地攻擊能力）未來也很有可能在島上部署長程飛彈，對此石垣市市民表達強烈反對。

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