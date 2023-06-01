疫情佔據3年大學生活！葉蕓僖22歲個展震撼反思⋯觀眾也融入作品

▲新銳藝術家葉蕓僖舉行首次個人展覽《伍貳貳-緣起》，除了呈現22年來的生命養份，也包括對社會議題的反思。（圖／攝影：林炳存、彩妝：游絲棋／葉蕓僖提供）

記者林育綾／台北報導

在大學4年的青春歲月中，有長達3年時光都與Covid-19疫情為伍。今年22歲的新生代藝術家葉蕓僖舉行首次個人展覽《伍貳貳-緣起》，除了呈現22年來的生命養份，也包括她對社會議題的反思，像是Covid-19、俄烏戰爭都成為創作主題，許多畫面也喚起被人們忽視的災害，帶來震撼與省思。

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▲年僅22歲的新銳藝術家葉蕓僖，首度個人展覽《伍貳貳-緣起》，有許多對社會議題的關注和反思。（圖／攝影：林炳存、彩妝：游絲棋／葉蕓僖提供）

● 伍貳貳：我，22歲

葉蕓僖提到，這次個展取名為《伍貳貳-緣起 (The Beginning)》，也是「我，22歲」的諧音，這年紀剛好是大學畢業，是一個階段的句點，也是人生的起點，呼應副標題「緣起」的意義。展覽呈現22年來的養分，也有許多對社會、生態、生命的反思。

回想大學生活，她說在大一過後，從大二開始就有長達3年的時光都在疫情下度過，有很長一段時間都是線上上課，也沒辦法與同學實際互動。雖然有點可惜，卻因此能沈澱下來自我探索，也花更多時間關注社會議題。

▲〈Blue 2020〉以Covid-19疫情為主題創作，觀者靠近時，畫中的鏡子讓觀看的人也融入作品。（圖／記者湯興漢攝）



● 大學生活與Covid-19為伍，疫情下的反思

作品〈Blue 2020〉正是以Covid-19疫情為主題創作，畫面使用大量藍色系，這不僅是象徵憂鬱的顏色，也是和平、寧靜、理性的色彩，更是葉蕓僖最喜愛的顏色。

在畫中，她認為疫情像花與種子般蔓延擴散，同時社會上也有許多事件發生，像是黑人平權、拜登與川普的大選、森林大火、疫苗議題等，都融入作品中。

▲口罩下方有一片淨土，代表著儘管疫情期間人世間發生了這麼多事，大自然卻因此得到修復的機會。（圖／葉蕓僖提供）

她以多媒材創作，還將鏡子置入作品，讓觀眾在觀看時，也能成為作品的一部分。鏡中的眼神輪廓垂喪，因為許多人面臨疫情的考驗，不免情緒悲傷，但用「卡通化」的線條處理，也不至於過度沈重。

而口罩不僅是保護他人和自己的工具，也是這些年人與人的阻隔。在口罩的下方，有一片淨土，代表著儘管疫情期間人世間發生這麼多事，大自然卻因此得到修復及養息的機會。

▲〈Blue 2022〉延續疫情主題，花朵的捲曲狀，象徵人類的行為加入了複雜性。（圖／葉蕓僖提供）

〈Blue 2022〉則是延續上一幅作品，記錄2022-2023的事件及反思，疫情仍然像花朵蔓延，但她特地讓花朵以「捲曲」呈現，象徵人類的行為加入了複雜性，也將俄烏戰爭、極端氣候等近年的挑戰畫入。

● 水墨畫暗藏玄機

▲巨幅水墨畫〈憶〉，遠看是一幅古典山水畫，近看卻有許多「現代工程」的足跡。（圖／記者湯興漢攝）



展覽入口擺了一幅巨幅水墨畫〈憶〉，是她高中時的作品，遠看是一幅古典山水畫，近看卻有許多「現代工程」的足跡。像是樹木的枝幹，仔細一看竟是「排水管」；而飄落的樹葉，落下時竟以片片紙張呈現；吃驚的是，許多樹景的後方還架設著支架，原來它們是由「廣告看板」搭建而成，暗喻著人為的破壞與介入。

▲葉蕓僖作品〈憶〉局部，飄落的樹葉，落下時竟以片片紙張呈現，暗喻著人為的介入。（圖／記者湯興漢攝）

而這幅作品也隱藏許多跟自我成長、回憶有關的事物，她引用小時候曾在故宮欣賞「觀居遊」概念的水墨畫來創作，以家為起點，台北101也在其中。畫作下方有一處正在建造的工程，象徵年輕的自己仍在發展；還將已故的外公也畫進畫面中。

▲葉蕓僖作品〈憶〉局部，她也將自己對外公的思念，畫進畫中。（圖／記者湯興漢攝）

葉蕓僖透露，外公在過世之前，一直很想去一個海島國家旅行，因此當年全家人帶他一起去；沒想到回來後不久，外公就過世了。因此她畫下旅行當時的旅館窗景，畫中人物拿著外公最喜歡的帽子，一旁掛著常穿的西裝外套，望向遠方，象徵著雖與家人分隔，但她仍感受到外公還在身邊守護，以此來表達對外公的思念。

不過她說，這幅畫裡頭的每一個人物，其實都沒有明顯的細節、特徵，希望開放觀看者自行投射、對話，也很符合「觀居遊」的概念。

▲葉蕓僖作品〈憶〉局部，畫作下方有一處正在建造的工程，象徵自己年輕的人生仍在發展。（圖／記者湯興漢攝）

● 哭泣鯨魚⋯擋不住戰爭的破害

而展覽中也展出她的三幅畢業作〈無聲的受害者〉，其中位於中央的畫作，一頭巨大鯨魚流著淚，腹部以「幫浦」呈現，畫面下方有戰車。她提到某次閱讀到「鯨魚幫浦」的概念，才知道原來一隻鯨魚能從大氣中捕獲大量的碳，吸收的碳排可抵幾千棵樹，有專家比喻是緩解氣候危機的天然神器。

▲〈無聲的受害者〉揭開在戰爭下，有許多被人們忽略的破壞與迫害。（圖／記者湯興漢攝）

然而一次的戰爭，相當於一整年的車輛碳排，造成極為嚴重的空氣汙染問題，這方面卻被許多人忽略了。她畫下這隻「哭泣鯨魚」，意指即使是這麼強壯、具有母性意涵的鯨魚，也抵擋不住人類戰爭造成的空汙破壞與迫害。

▲葉蕓僖作品〈無聲的受害者〉局部，哭泣的鯨魚，抵擋不住人類戰爭造成的空汙破壞及迫害。（圖／葉蕓僖提供）

另一幅畫面，許多象徵反戰的植物，卻長出駭人的「手榴彈」果實，花蕊中甚至長出「子彈」，而一隻和平鴿，恰巧踩在地雷上方，隱喻著戰爭的一觸即發。另一邊，則是受到戰爭迫害的許多物種。「空氣是很容易被忽略的存在，卻是許多動物包括人類都需要的養分，失去了乾淨的空氣，我們都難以存活。」

▲葉蕓僖作品〈無聲的受害者〉局部，描繪許多受到戰爭迫害的物種。（圖／記者湯興漢攝）

葉蕓僖年僅22歲，對社會議題有諸多的關注與反思，並提到這是這個世代的人們，需要共同面對的議題。問她是否會覺得沈重、壓力大？她超齡地表示，「就我個人想法而言，這是我們本來就該面對的責任。」也因此透過創作，期望激起人們的共鳴及省思。

▲▼葉蕓僖個展《伍貳貳》，除了呈現22年來的生命養分，也期望引起人們對社會議題的反思。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新銳藝術家葉蕓僖個展，呈現22年來的生命養分，展覽期間她也現身展場與人們互動。（圖／記者湯興漢攝）



▲伍貳貳是「我，22歲」的諧音，視覺中的字體和圖像也出自葉蕓僖之手。（圖／攝影：林炳存、彩妝：游絲棋／葉蕓僖提供）

伍貳貳-緣起：葉蕓僖個展 The Beginning

展期｜ 2023.05.22 (一) - 2023.06.03 (六)

藝術家｜葉蕓僖 Elizabeth Yeh

地點｜ 日升月鴻畫廊（台北市大安區仁愛路四段115號1樓）

時間｜ 11:00 -19:00（週一休館）