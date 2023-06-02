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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨爆性騷吃案挨批　張志豪：特定政黨請檢視性平機制勿惡意攻擊

▲▼張志豪、林楚茵舉行記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人張志豪。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

針對黨內爆發性平案件，民進黨發言人張志豪表示，民進黨對於這起事件未能即時妥善處理，讓被害人痛苦，賴清德主席1日已再次向被害人與台灣社會表達歉意；同時，許嘉恬副秘書長請辭獲准並持續接受調查。他呼籲，特定政黨都要自我檢視性平機制，勿持續惡意攻擊、見縫插針，再次傷害到被害人。

民進黨前黨工控訴遇性騷擾，沒想到向時任婦女部主任許嘉恬反映，竟被反問「妳為什麼不跳車」、「怎麼沒有叫出來」，引起各界撻伐。黨主席賴清德1日下午出席活動時，再次致歉並宣布黨內處置3要點，同時准予許嘉恬辭呈，「未來民進黨會繼續努力，強化一套制度，在這套制度下，任何受侵犯的人都能保障權益」。

張志豪說，秘書長許立明已指示，中央黨部的通報機制立刻全面檢討，即日起除了黨部性騷擾防治專線之外，黨工同仁可直接向秘書長陳述事件並立即受理，若有知情不報或隱匿事件之主管，經查證屬實，一律開除。

張志豪接著指出，性平部將加強黨務主管對於處理性騷擾事件的相關知能，並持續辦理全體黨工之性平教育課程。

張志豪強調，性別平權是民進黨的價值，民進黨也會跟社會持續努力。請特定政黨都要自我檢視性平機制，勿持續惡意攻擊、見縫插針，這些做法對被害人都是傷害。

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