轟民進黨性騷擾吃案　李貴敏：只要顏色對就能為所欲為？

▲國民黨立委李貴敏。（圖／翻攝李貴敏臉書）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨一名女性前黨工昨日晚間爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷，向時任婦女部主任許嘉恬反應後，卻沒有得到妥適協助。國民黨立委李貴敏2日批評，民進黨不但多標，還是說一套、做一套，平常高喊平權與民主的普世價值，但碰到自己人卻掩飾、淡化，還吃案，「難道只要顏色對就能為所欲為？難道綠色真是特權的顏色？」

李貴敏表示，被害者身心備受煎熬之際，還要面對一向標榜「性平」、「女權」的民進黨職場長官吃案。不僅不伸出援手，還隱匿姑息，民進黨果真是打著人權旗幟反人權，打算大事化小、小事化無，「但難道真想就這樣算了？被害人祗能摸摸鼻子、自認倒楣算了嗎？還是怪自己不跳車？如今，台灣還有是非公道嗎？」

李貴敏說，民進黨不但多標，還是說一套、做一套，平常高喊平權與民主的普世價值，但碰到自己人卻掩飾、淡化，還吃案，「難道只要顏色對就能為所欲為？難道綠色真是特權的顏色？」

李貴敏強調，保護被害人權益是社會正義的最基本底線，尤其性騷擾案件，更是小蝦米對大鯨魚，需要加倍的勇氣面對。正常人都知道要將心比心，做被害人後盾，全力相挺。但民進黨居然漠視，還吃案、掩飾、護航，呼籲被害人權益不容忽視，請民進黨公開事實真相，別再包庇護短，還被害人及全民一個公道。