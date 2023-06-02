民進黨女黨工爆性騷吃案　陳其邁發聲：嚴厲譴責任何加害人

▲民進黨爆前女黨工遭性騷擾吃案事件。（示意圖／記者陶本和攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨爆出女性前黨工遭性騷擾，但時任民進黨婦女部主任許嘉恬不僅未給予幫助，還反問她「妳怎麼沒有叫出來？」性騷吃案事件持續延燒。高雄市長陳其邁今天表示，嚴厲譴責涉及到性騷擾事件任何的加害人，「這都是非常不應該的事情」。

陳其邁今天出席光寶科技高雄聯合營運中心二期工程開工動土典禮 ，受訪時被問及民進黨性騷吃案事件，他表示，建立一個性別友善的職場，這個是非常重要的事情，他嚴厲譴責涉及到性騷擾事件任何的加害人，這個都是非常不應該的事情。

▲陳其邁嚴厲譴責涉及到性騷擾事件任何的加害人。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，這件事情民進黨也要深入檢討、改進，做得不好的地方應該要深切的向人民道歉。另外，在整個制度上，他希望能夠建立一個更完整在管理、通報、輔導等等的機制，去落實性別友善的職場的改善。

陳其邁強調，當然更重要的是，不應該去檢討勇於出面的受害人，而應該是要給予他們鼓勵，來支持他們。陳其邁認為，要有一個完整的支持的計畫，來鼓勵有更多人願意站出來，能夠讓職場更加友善，「我也希望民進黨在處理這件事情的時候，能夠得到深切的檢討跟改善，來回應人民對民進黨的期待跟信任。」