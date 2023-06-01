陸委會民調：超過8成民眾支持台海議題和平解決

▲陸委會發言人詹志宏公布最新民調 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

陸委會今（6/1）日公布民調，84.2%民眾支持台海議題和平解決，不僅是全球共識，也是台灣主流民意，更是兩岸的共同責任；以對等對話化解兩岸分歧，任何一方都不能以非和平方式片面改變現狀。8成民眾直接肯認總統蔡英文堅守「四個堅持」，不會在壓力下屈服。

▲8成以上民眾支持蔡總統對兩岸關係的相關立場 。（製表／記者任以芳）

根據陸委會公布民調結果，8成以上民眾支持蔡總統對兩岸關係的相關立場，包括：「臺海議題和平解決，不僅是全球共識，也是臺灣主流民意，更是兩岸的共同責任」是84.2%；「以對等對話化解兩岸分歧，任何一方都不能以非和平方式片面改變現狀」是84.2%；「堅守『四個堅持』，不會在壓力下屈服」是80.0%。

90.8%民眾支持政府捍衛國家主權及臺灣民主，支持92.5%臺灣和理念相同國家共同努力促進臺海和平92.5%。調查結果顯示，臺灣主流民意高度支持蔡總統堅定維護兩岸關係和平穩定的政策立場。

▲近9成民眾認為台灣不該被排除在WHO體系之外 。（圖／記者任以芳攝）

陸委會指出，對於中共再次阻撓我參與世界衛生大會（WHA），89.8%民眾支持政府主張臺灣人不應該被排除在WHO等全球健康體系之外；78.3%民眾不認同中共指稱臺灣無法參與WHA，是因拒不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」。

另有91.7%以上民眾不認同中共長期對臺軍事威脅、經濟脅迫及拉攏我邦交國與我斷交，並全面阻礙我參與國際，有90.4%民眾長期透過操作錯假訊息，來分化臺灣內部。調查顯示，中共對臺綜合性脅迫施壓及認知作戰，已引起臺灣人民強烈反感。

陸委會進一步指出，針對國內各界關切的疫後兩岸交流，84.2%贊成政府在兼顧兩岸情勢及經濟等民眾需求下，逐步恢復兩岸健康有序交流，87.2%的民眾認為在兩岸相關交流措施重新開放前，應由兩岸政府授權單位先行溝通，做好安排，再行開放。

另外，支持政府主張兩岸交流互動應該秉持對等尊嚴及符合法令規範，以及防範中共統戰滲透有85.3%。另有76.5%民眾支持政府在調整邊境管制措施同時，對中國大陸人士來臺加強安全管理。

據了解，這項民調是委託全國公信力民意調查公司，在2023年5月25日至28日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1077份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.99%之間。

▼ 陸委會針對近期兩岸局勢民調 。（製表／記者任以芳）