卡關赴陸團有政治前提？　陸委會稱「沒有」又矛盾強調：對等才開放

▲ 陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

疫情已過，政府依然不開放台灣旅行團赴陸觀光，交通部、陸委會也稱要透過小兩會協商，引起台灣旅行社業者打臉沒有「九二共識」根本談不成，依照現有情況台灣可以直接開放做生意。對此，陸委會發言人詹志宏今（1）日稱小兩會是兩岸協議建立的機制，跟政治前提沒有關係，但又矛盾強調兩岸要「對等」才開放觀光。

詹志宏首先說，有關兩岸恢復觀光，旅行社有不同的經營的類別跟形態，兩岸旅行這一類型的旅行社，只佔台灣整體觀光一部分，但是旅行社業者主張自己的權益，也很合理，陸委會也充分理解。

對於觀光業者質疑打臉，沒有「九二共識」的小兩會根本開不成，依照兩岸準備好狀態不需要小兩會協商，台灣既然自由民主，先開放做生意有利無害，沒有理由禁止旅行社出團到大陸。

對此，詹志宏僅強調，「我們已經表達了，兩岸應該要對等來開放。小兩會是兩岸協議建立的機制，跟所謂一些政治前提是沒有關係。」

他也進一步解釋，「很多人會質疑為什麼現在一定要通過小兩會談，根據過去旅行業者反應一些問題，包括大陸團，是由我們哪一些旅行社可以接待，哪一些是不能接待，過去都有一些潛規則對旅行業者不公平，就是『一條龍」不正當的一個競爭的關係。』

詹志宏說，如何讓旅客能夠平安去大陸旅遊，平安回台，雙方都要溝通協商，過去小兩會有很豐富互動經驗，相信雙方透過這個機制，能夠進行一定程度的意見交流和互動，應該不難達成一個共識，早日開放雙向的這個利好。