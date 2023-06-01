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大陸 大陸焦點 特派現場

對國台辦新人事建議　陸委會：多展現自信了解台灣民意

▲▼ 陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸國台辦今（1）日更新人事資訊，原國台辦經濟局副局長陳斌華調任新聞局副局長、一級巡視員，未來有望接任發言人一職。身為福建子弟的陳斌華知台懂台，陸委會是否掌握情資以及對有哪方面新期待？發言人詹志宏今反問對岸，「何時讓陸生來台？要有自信！」多瞭解台灣民意才能推動兩岸交流。

國台辦今新人事調整，新接任副局長一職的陳斌華是70後，1971年9月18日出生於福建詔安，1993年7月畢業於廈門大學中文系。2001年2月與時任新華社記者范麗青，赴台灣擔任駐點記者，也是當年是大陸首批駐台記者。

▼大陸國台辦經濟局副局長陳斌華。（圖／記者趙禕攝）

▼大陸國台辦經濟局副局長陳斌華正式轉任新聞局副局長。（圖／記者趙禕攝）

陳斌華結束駐台生涯後，轉任大陸官媒《新華社》內部高層，主責對台新聞事宜，之後轉戰台辦系統，先後擔任研究局副局長、經濟局副局長。長期以來，陳斌華對兩岸事務或雙邊經貿等議題都非常熟悉，不少台商私下說陳斌華算是「台灣通」，相當看好其過往豐富台灣經驗，有利於往後兩岸交流。

對此，詹志宏首先指出，對於大陸新人事異動等情況，一概不做任何的評論。

他話鋒一轉又說，「希望國台辦更了解台灣主流民意是什樣子的發展，以及如何認識推動兩岸關係，建議大陸當局如果要兩岸和平穩定繼續發展下去，我們鼓勵他們要多展現一些自信。」

詹志宏繼續表示指出，具體來說，大陸停辦4年陸生來台，到底高中畢業生何時能來台讀大學？台灣高中生畢業生都能自由去大陸參加招生考試，但是大陸方面還是不敢放學生過來。「同樣我們也一再鼓勵和呼籲，雙方官方應該對等開放，我們到目前沒有見到他們展現這樣的自信。」

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