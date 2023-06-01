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導演「輝哥」拿陸委會48.5萬標案？詹志宏：是2016年「公開」招標

▲▼ 徐巧芯質疑輝哥也拿陸委會標案 。（圖／翻攝 徐巧芯臉書）

▲ 徐巧芯質疑親綠導演「輝哥」也拿陸委會標案 。（圖／翻攝 徐巧芯臉書）

記者任以芳／台北報導

導演「輝哥」遭爆性騷擾民進黨女黨工，消息曝光後，民進黨火速致歉並停止合作，但又傳出輝哥因親綠的關係接到許多標案，其中也包含陸委會的案子。對此，陸委會發言人詹志宏今（1）日記者會後僅回應，這是2016年標案，而且是公開招標，之後與該名導演沒有任何合作。

人稱「輝哥」的親綠薛姓導演爆出性騷擾後，不斷被起底，因為和綠營關係良好，標案接到手軟，現在遭到外界指責，甚至爆出越來越多「親綠」標案。

▲▼ 陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）

國民黨台北市議員徐巧芯今也爆料，該名涉嫌性騷導演曾出席民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會，並且在臉書發文質疑「民進黨在2021年是否支出了16.2萬給該名導演公司？陸委會是不是也給他公司48.5萬的標案？是不是因為導演關係好，跟綠營高層熟識，所以黨部主管才息事寧人，把事情拖到受害者必須在臉書上陳述這段痛苦的內容才願意處理？」

對此，陸委會今也立刻查閱過去招標紀錄，發現是2016年的標案，時間久遠，而且當初是公開招標，之後與該名導演也沒有任何標案紀錄。

據了解，民進黨一名女性前黨工昨晚爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷，向時任婦女部主任許嘉恬反應，疑似遭到吃案，沒有妥適協助當事人。另外，當時擔任督導主管的副秘書長林飛帆也遭外界檢視，沒有好好處理該起事件。但他坦承，忽略當事人不走申訴管道的背後原因，為此疏忽誠懇道歉。

另外，資深媒體人黃揚明今也指出，去年9月初這名涉嫌性騷的導演案件爆發後，還是有出席民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會，「如果這個案子民進黨當時積極調查，陳時中團隊應該就不會找這位導演參加座談了。」

資深媒體人黃光芹痛批，民進黨以搞農權、勞權和婦權運動起家，如果喪失理想，將支持者最後一點念想都捻熄，不知道還剩下什麼。

▼涉嫌性騷導演曾出席民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▲▼涉嫌性騷導演曾出席民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）


 

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