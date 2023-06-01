百萬藍鑽婚戒不見！台南美女董娘逛百貨遺失　警調監視器追查

▲台南市一名美女董娘，30日下午前往台南市新光三越西門店逛街消費時，意外遺失一只百萬藍鑽結婚戒指，警方呼籲拾獲者能將戒指送交警方查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市一名美女董娘，30日下午前往台南市新光三越西門店逛街消費時，意外遺失一只百萬藍鑽結婚戒指，事後在丈失陪同下，前往市警二分局報案，警方受理目前閱監視器釐清案情中，警方呼籲民眾如有拾獲，請交附近警所查處，以免吃上侵占官司。

據了解，該名林姓美女董娘指出，這只戒指當初買的時候近百萬，遺失當天下午有去百貨公司的地下美食街、G樓、貴賓室，她在外不會脫下戒指，不知道什麼情況掉了戒指，回到家才發現。31日她心急如焚的在家找了一整天都沒發現，因為該戒指是先生送她的結婚戒指，所以心中很難過。才在老公陪同下跟台南市警二分局轄區派出所報案，希望有拾獲好心民眾能夠送回，因為這是結婚紀念戒指，具有特殊意義。

林姓董娘也說，她有看百貨公司監視畫面，她在超商時還可看見她手上中指戴著該枚戒指，現在遺失她心中十分難過，她希望檢到式指的人能歸還她。

台南市警二分局副分局長李忠憲指出，警方依法受理民眾報案，目前正調閱相關監視器進一步釐清案情，循線追查藍鑽戒指的下落。警方呼籲民眾若有拾獲該戒指，請就近交鄰近警察機關處理，以免吃上侵占官司。