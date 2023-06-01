挖出黃仁勳出生地！他驚「這1縣市基因好」　網炸鍋：地靈人傑

▲黃仁勳身價達360億美元（約新台幣1.11兆元），在全球富豪排名34。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳有著AI教父稱號，返台演講不時秀台語與出沒夜市，展現接地氣的一面，很難讓台灣人不愛。一名網友挖出，其實黃仁勳在台南出生，移民美國後展開新人生，接著想起另名女強人也是台南人，就是超微（AMD）的執行長蘇姿丰，讓原PO驚嘆「台南人的基因也太強了吧！」

一名網友在PTT以「台南人基因是不是特別好？」為標題發文，指出黃仁勳就是在台南誕生，後來9歲時移民美國，接著還點名現任超微半導體執行長蘇姿丰也在台南出生，3歲時隨父母移民美國紐約。

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對此，原PO不禁大讚「台南人的基因也太強了吧！有沒有台南人基因特別好的卦？」

底下網友大讚，「世界第一美周子瑜跟王建民（也台南人），真的地靈人傑」、「林志玲（父母故鄉）也是台南」、「誠品書店（創辦人）吳清友也是」、「台南是風水寶地」、「 聖地不容質疑」。

不過也有網友突破盲點笑虧，「重點是美國長大吧」、「這種小孩就移民受美國教育的，算美國人吧」、「是美國的環境讓他們有發揮的空間」、「離開台南的台南人都很優秀」；另有網友補充回應，其實黃仁勳跟蘇姿丰是親戚關係，「蘇姿丰外公與黃仁勳媽媽是兄妹」。

黃仁勳曾謙虛透露，今日有這般成就都歸功於父母，「我是我父母夢想與願望的產物」，父親在1960年代正值30多歲年紀，因為冷氣製造商開利（Carrier）的一項員工培訓計畫，從台灣飛到紐約，第一次踏足美國的父親結訓回到台灣後，便下定決心要把黃仁勳和他哥哥送往美國。

▲黃仁勳父親也現身5月31日電腦展，黃父穿著淡藍色襯衫站在後方。（圖／翻攝華碩官方推特）

▲黃仁勳與愛妻洛莉。（圖／翻攝推特「@ecommerceshares」）



事實上，黃仁勳年幼時先和父母到泰國，9歲時和哥哥一同被送往美國，隨後才與父母在美國團聚。此外，黃仁勳在奧勒岡州立大學認識了妻子洛莉（Lori），兩人共同育有1子1女。

長子黃勝斌（Spencer Huang）於2015年來到台灣，與朋友合資在台北信義區經營酒吧，不過經營7年後宣布停業，等酒吧轉讓後，黃勝斌回到美國，跟著老爸一起工作，在輝達擔任產品經理；而女兒黃敏珊之前在飯店業工作，如今也跟著黃仁勳打拚，目前在輝達擔任行銷經理。

▼黃仁勳兒子黃勝斌。（圖／翻攝自linkedin）

