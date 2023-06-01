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衛生紙、牙膏下殺買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大量販超市超商優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

又到了省荷包時間！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，不僅有咖啡、白米、牙膏等通通買1送1，還有甜點半價吃、第2件省10元等喝康，通通不能放過，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福 
◎蔥阿伯Ｍini三星蔥油餅／450g
優惠：149元元買1送1
期限：即起～6月6日

◎ROASTA咖啡拿鐵／無糖黑／230mlX6
優惠：144元買1送1 
期限：即起～6月6日

◎MARVIS薄荷牙膏系列／85ml
優惠：378元買1送1
期限：即起～6月6日

愛買
◎三好星川米／1.5kg
優惠：168元買1送1（平均每包84元）
期限：即起～6月13日 

◎蒲公英環保抽取衛生紙輕巧包／120抽*20包
優惠：348元買1送1（平均每串174元）
期限：即起～6月13日 

好市多 
◎GODIVA熟可可粒杏仁黑巧流心雪糕／6支入
優惠：原價399元，特價299元，現省100元
期限：即起～6月4日

◎北海道鱈魚香絲／600g
優惠：原價265元，特價225元，現省40元
期限：即起～6月4日

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯指定品項買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）

全聯
◎鮮一杯（南非國寶茶／國寶綠茶／國寶蜜玫美妍茶／南非蜜樹茶／國寶洋甘菊）2.5gX22入／袋
優惠：169元買1送1（平均每袋84.5元）
期限：即起～6月15日

◎生活良好義大利番茄罐（切丁／整粒）400g／罐
優惠：69元買1送1（平均每罐34.5元）
期限：即起～6月15日

大潤發
◎鮮開夥檸香魷魚飯／220g
優惠：售價199元，特價179元
期限：即起～6月15日

美廉社
◎北回木瓜牛奶雪糕
優惠：3入69元
期限：即起～6月27日

▲▼牛奶優惠,7-11獨家開賣香蕉蛋糕杯。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出「世界牛奶日」限時優惠，5/31起至6/13止，指定麵包、甜點「任選第2件省10元」。

7-11
◎世界牛奶日
優惠：指定麵包、甜點任選第2件省10元；6月1日起至6月3日再加碼指定冷藏飲料、烘焙、甜點任選第2件省10元
期限：即起～6月13日

全家
◎指定甜點半價吃 
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～6月27日

◎飲料冰品抽抽樂／購買指定20元（含）以上任2件飲料、冰品即可參加抽抽樂活動）
優惠：任2件0元、任2件55折、 任2件77折、任2件88折
期限：即起～6月27日

OK mart 
◎大杯莊園級美式／拿鐵 
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱 
期限：即起～6月28日

萊爾富
◎特大杯冰美式
優惠：買1送1（LINE官方帳號會員限定）
期限：即起～6月4日

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