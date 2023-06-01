衛生紙、牙膏下殺買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

▲各大量販超市超商優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）
生活中心／綜合報導
又到了省荷包時間！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，不僅有咖啡、白米、牙膏等通通買1送1，還有甜點半價吃、第2件省10元等喝康，通通不能放過，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。
家樂福
◎蔥阿伯Ｍini三星蔥油餅／450g
優惠：149元元買1送1
期限：即起～6月6日
◎ROASTA咖啡拿鐵／無糖黑／230mlX6
優惠：144元買1送1
期限：即起～6月6日
◎MARVIS薄荷牙膏系列／85ml
優惠：378元買1送1
期限：即起～6月6日
愛買
◎三好星川米／1.5kg
優惠：168元買1送1（平均每包84元）
期限：即起～6月13日
◎蒲公英環保抽取衛生紙輕巧包／120抽*20包
優惠：348元買1送1（平均每串174元）
期限：即起～6月13日
好市多
◎GODIVA熟可可粒杏仁黑巧流心雪糕／6支入
優惠：原價399元，特價299元，現省100元
期限：即起～6月4日
◎北海道鱈魚香絲／600g
優惠：原價265元，特價225元，現省40元
期限：即起～6月4日
▲全聯指定品項買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）
全聯
◎鮮一杯（南非國寶茶／國寶綠茶／國寶蜜玫美妍茶／南非蜜樹茶／國寶洋甘菊）2.5gX22入／袋
優惠：169元買1送1（平均每袋84.5元）
期限：即起～6月15日
◎生活良好義大利番茄罐（切丁／整粒）400g／罐
優惠：69元買1送1（平均每罐34.5元）
期限：即起～6月15日
大潤發
◎鮮開夥檸香魷魚飯／220g
優惠：售價199元，特價179元
期限：即起～6月15日
美廉社
◎北回木瓜牛奶雪糕
優惠：3入69元
期限：即起～6月27日
▲7-11祭出「世界牛奶日」限時優惠，5/31起至6/13止，指定麵包、甜點「任選第2件省10元」。
7-11
◎世界牛奶日
優惠：指定麵包、甜點任選第2件省10元；6月1日起至6月3日再加碼指定冷藏飲料、烘焙、甜點任選第2件省10元
期限：即起～6月13日
全家
◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～6月27日
◎飲料冰品抽抽樂／購買指定20元（含）以上任2件飲料、冰品即可參加抽抽樂活動）
優惠：任2件0元、任2件55折、 任2件77折、任2件88折
期限：即起～6月27日
OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～6月28日
萊爾富
◎特大杯冰美式
優惠：買1送1（LINE官方帳號會員限定）
期限：即起～6月4日
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