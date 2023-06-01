幕後／侯友宜接納核能陷髮夾彎？　黨內拋核廢「境外處理」解危

▲侯友宜昨日到立院拜會黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜5月17日獲國民黨徵召投入2024總統大選，卻因與鴻海創辦人郭台銘的整合問題，不僅民調未出現提名行情，還落居第三。眼見及此，國民黨及侯友宜迅速整隊，先是提出「死刑」與「核電」召喚藍營基本盤；而侯友宜昨前往國民黨立院團拜會時，也為民調讓黨內憂心，向黨籍立委鞠躬致歉，展現了謙卑態度。今（1）日亦成立競選工作室，強化各種議題反應，黨務人士評估，這些效果應可反映在日後的民調上。

對於聲勢直直落，侯友宜自知問題出在藍營基本盤欠缺鞏固，故挽救頹勢的第一招就是祭出藍營神主牌「死刑」與「核電」。針對死刑的部份，侯的論述簡潔明瞭，疾呼「我反對廢死！不信真理喚不回！」但針對核電的部份，侯先是重申其在4大公投時的論述「沒有核安，就沒有核電」，但隨後又稱「會把核安做好，核能是我的選項」，甚至在立法院黨團大會強調「我不反核」，被部份人士抨擊「髮夾彎」。

其實前後兩種說法並不矛盾，只是前者為反面句型，後者為正面句型。至於外界因正反句型不同而產生「髮夾彎」的感受，黨主席朱立倫親自出面為侯友宜緩頰，強調國民黨的候選人穩健務實，國民黨一定會確保核安，而核廢是中央政府的主要責任，國民黨重新執政之後，就會負起責任來好好面對與處理。換言之，核安只要獲得確保，核電理當就是選項。

至於核電選項的具體內容為何？一位藍營知情人士說，延役核三應該會是最務實的方案，而這也是智庫所提出的建議，況且既然民進黨賴清德主張停止的核電機組在緊急時啟動運轉，那不如就延役。針對核廢料問題，知情人士則說，將會採取「境外處理」，亦即按照美方合約，將購自美國的燃料棒送回進行最終處理；該人士還譏諷「民進黨聲稱跟美國關係史上最好、堅若磐石，但核廢料問題卻始終沒有突破，那就換國民黨做做看」。他並強調，侯友宜既然在立法院黨團大會直言「我不反核」，那麼相關配套都會在不久之後逐一到位。

至於侯友宜近期民調不佳，黨內人士點出，首要問題出在未能整合郭台銘及其支持者，當中也包括許多縣市議長及地方要角。針對郭台銘的部份，黨內人士說，重點在於侯友宜自己的姿態放到哪裡，只要他姿態夠低，大家都會相挺。該人士也說，侯友宜昨前往立法院拜會立委，對於自己近況不好，向在場立委三次90度鞠躬，便是放低姿態的表現，相信郭侯破冰指日可待。至於整合縣市議長及地方要角，黨內人士透露，朱立倫持續幫忙鋪路，包括親自打電話給屏東縣議長周典論，牽線5月28日會晤侯友宜。

此外，黨務人士也說，侯競辦的前身，即競選工作室今日正式成立，由前新北市副秘書長張其強擔任執行長，未來擴充成真正的競辦，則由前新北市副市長謝政達負責。一位競選工作室內部人士表示，先前尚未確知是否獲得徵召，所以工作室是在5月17日之後才開始進行，地點、人員都在2個禮拜內完成，也納入大學生進入團隊，讓選舉活動更加年輕。該人士表示，包括政策、組織、文宣、行程、造勢等選舉事務，目前都循序漸進處理中，而具體政策白皮書則是要等競辦正式成立之後，就會逐一公布。