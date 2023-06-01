高雄健身房惡性倒閉...140會員退費無門　他氣炸：不是第一次了！

▲高雄健身房惡性倒閉！140會員拿不到退費組成自救會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區唐吉軻德運動會館上月底結束營業，卻被民眾質疑惡性倒閉，有會員想要辦理退款，櫃台已經沒人上班，甚至連電話及通訊軟體都都找不到負責人。受害會員在網路上集結組成自救會，初步了解人數已超過140人，要一起爭回權益。

位於鳳山五甲的這家健身房，5月初被發現健身器材越來越少，陸續被搬走，結果在5月底就結束營業，上百名會員想退款求助無門，甚至連健身教練也拿不到薪水。會員控訴這是惡性倒閉，「老闆太可惡，這不是發生第一次了。」

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▲▼該間健身房到處貼滿封條，受害會員組自救會要討回權益。（圖／記者賴文萱翻攝）

受害會員日前在網路上集結並組成自救會，但目前櫃台沒人上班，電話及通訊軟體也都找不到負責人。高雄市議員黃捷上周五陸續接到民眾陳情後，介入協助處理，受害者累積至今已超過140多位。

初步了解，該家健身房老闆在高雄有3間店，都是採取同樣模式惡性倒閉，而董姓老闆現在是未讀未回、逍遙法外的狀況。《ETtoday新聞雲》記者致電運動會館鳳山分館，電話已是空號，無法獲知其回應。

▲該間健身房到處貼滿封條，受害會員組自救會要討回權益。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷表示，該健身房不只積欠員工薪資，目前會員也都沒拿到退費，目前初估積欠款項超過百萬，已邀集消保官及運發局，希望協助受害人趕快拿到積欠款項。若6月7日前沒完成退款，就將函請消保團體打團體訴訟，討回受害者權益。