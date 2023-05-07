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社會 社會焦點 保障人權

辣人妻健身巧遇「鄰居鮮肉」！開房間3小時下場超慘

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲顏姓人妻在健身房認識了住同棟大樓的林姓男子，2人進而發展成情侶關係。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名林姓男子住在鳳山一處大樓，沒想到因為上健身房運動，認識了住同棟大樓的顏姓人妻，雙方進而發展出不倫關係，不但甜蜜摟腰、牽手逛街，甚至還在旅館獨處三小時，氣得胡姓綠帽夫提告求償。高雄地院審理後，判顏女須賠10萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，林男原先住在鳳山一處大樓的15樓，因為到某連鎖健身房運動，認識了住在同棟大樓4樓的顏姓人妻，2人進而發展出不倫關係，跑到除了健身房以外的地方約會。

2人墜入熱戀後，一起從健身房步出，不但會牽手散步、過馬路，甚至排隊買東西時，還會互相勾手，舉止像是情侶，甚至還會從後方摟抱，親密的行為令人無法忍受。

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲顏女被拍到與林男從健身房步出，還一起相約遊玩、逛夜市，甚至還一起待在旅館裡。（示意圖／123RF）

令人生氣的是，林男還與顏女相約上旅館，進入房間內獨處3個小時，氣得胡姓丈夫提告、向2人求償50萬元。

不過，法院審理後認為，從旅館的監視器畫面、林男出示的影片證據當中，雖然可以看見有名男子與顏女勾手、牽手、摟腰以及進入旅館，但沒有辦法辨別當中的男子就是林男，因此難以認定林男有侵害配偶的行為。

至於顏女的部分，法院則認定，雖然胡男出示的證據當中，不足以證明2人有發生性行為，但也已經逾越社會一般善良風俗、對於有配偶之人與異性合理往來社交行為之範圍，屬於不正常往來及親密行舉，已破壞夫妻之婚姻生活及家庭之圓滿安全及幸福，因此判顏女須賠10萬元，全案仍可上訴。

 

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