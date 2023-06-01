玉山行青年營6月中旬開放報名　挑戰玉山主峰、培養護山團隊精神

▲「玉山行」青年營預計6月中旬開放報名。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處將於7、8月暑假期間辦理「2023年國家公園Youth Camp」活動，特別針對10到12年級（高中職專科）的青少年規劃4梯次、為期3天2夜的「玉山行」青年營，挑戰玉山主峰，希望讓年輕學子親近山林、了解保護山林的理念，並透過登頂過程了解團隊合作的重要性，培育具主動關懷他人、實踐國土守護的精神。

玉管處指出，本次活動將從海拔2610公尺的塔塔加開始，途經孟祿亭、白木林、大峭壁，中途夜宿於排雲山莊補充體力後，繼而穿越高海拔冷杉林及寒原林相，再歷經曲折碎石的「之」字山徑，攀登至玉山主峰（海拔3952公尺），可俯視大自然鬼斧神工的美，環視迭嶂層巒的壯麗山景。

玉管處表示，為推廣青年登山教育觀念，活動過程安排「行前自主登山能力養成訓練」，並穿插「生態保育」、「棲地保護」以及「登山安全」等相關登山課程，希望藉由循序漸進、由淺入深的訓練，讓學員落實登山行前整備及體能訓練，以達到平安登山，親身領略玉山之美的目的。

玉管處歡迎有意參加活動的學子，持續關注玉管處官網（https://www.ysnp.gov.tw/）及臉書粉絲專頁，預計6月中旬將開放線上報名。