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國家公園署將改制升格！　林右昌赴玉管處視察談新使命

▲內政部長林右昌視察玉管處，說明「國家公園署」改制後的新使命。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲內政部長林右昌（前排中）視察玉管處，說明「國家公園署」改制後的新使命。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

內政部長林右昌今日到玉山國家公園管理處視察，表示改組通過後，國家公園管理處將升格「國家公園署」，賦予台灣9座國家公園及1座國家自然公園更明確的定位，以及跨世代的新任務使命；其中3個高山型的國家公園也需要整合資源、共同保育指標物種，將更有系統建設物種保育資料庫，甚至是區外部分也要予以協助，讓台灣珍貴環境生態、自然資源能夠傳承給下一代，並讓世界透過不同視角認識台灣。

林右昌說，經歷任內政部長、署長及處長等長年努力，終於在今年促使國家公園升格，日前已於立院委員會完成初審，現在要進入朝野協商，希望能在本會期能夠儘快完成立法，內政部也成立國家公園署籌備小組來進行相關行政作業；這也代表在台灣朝向淨零碳排社會、共同面對氣候變遷，與國際SDGs永續發展潮流接軌，國人對動、植物保育越見關注之際，未來國家公園業務需要精進、承擔更多社會責任。

林右昌表示，玉山國家公園已成立38年，轄內超過3千公尺的百岳就有30座，是台灣陸域面積最大國家公園和第1座高山型國家公園，茂盛森林植披造就生態多樣性發展，是台灣獨特的寶藏，另長年投入台灣黑熊、黃喉貂、熊鷹等動植物保育，以及致力於原住民文化等保存維護工作；透過跨學術、跨領域及整合公私部門，並與特有生物研究保育中心等機構合作，讓相關工作做得更深入、速度更快，也讓民眾有更多機會親近國家公園的自然環境，深度感受這塊土地中豐富原野生態知識，持續推動環境與科研教育。

林右昌指出，台灣高山風景每年吸引世界各地的山友前來攀登，但為兼顧山林保育及遊憩間的平衡，各國家公園管理處始終堅守生態保護區承載量的原則，並透過逐年編列改善經費及結合保育巡查員、志工、企業認養等，進行步道、牌示、山屋等設施設備的巡查工作，也經由宣傳管道來強化民眾登山安全觀念與意識，落實守護及降低山域意外事故發生的風險。

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