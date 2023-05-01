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玉管處水里遊客中心據點賣店　疫後1年重新開幕盼推廣南投農特產

▲玉管處水里遊客中心據點賣店重新開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲玉管處水里遊客中心據點賣店重新開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

受到疫情影響封閉1年的玉山國家公園管理處水里遊客中心據點賣店，經連月重新整理及試營運後重新開放營業，今天上午舉行開幕典禮，南投縣長許淑華、立委蔡培慧都到場，與玉管處長盧淑妃、台灣玉山國際交流協會理事長宋明吉、國策顧問張光瑤、台中市進出口商業同業公會理事長劉宏洲等一同剪綵，期盼賣店將南投農特產與特色文化推廣出去。

玉管處指出，水里遊客中心據點賣店由台灣玉山國際交流協會成員集資成立的排雲有限公司經營，販售登山服飾及周邊配備、玉山茶葉、梅製食品、南投產區的可可豆巧克力產品、咖啡原豆及簡易茶食，還有玉山黑熊文創明信片、藝術品及玉山相關書籍等。

▲玉管處水里遊客中心據點賣店重新開幕。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，玉山堪稱台灣的指標，玉管處遊客中心長期以來服務廣大山友，也是前往信義及水里周邊景點的休憩據點；賣店重新開張展售許多在地農特產品，服務越來越多元，登玉山的朋友也可以申請紀念證書，在美麗的玉山留下美好的紀錄，相信未來能為政府增加更多收入、服務更多民眾。

▲玉管處水里遊客中心據點賣店重新開幕。（圖／南投縣政府提供）

盧淑妃表示，玉管處在國家公園園區內有5個遊客中心，水里遊客中心是進入西北園區必經的據點，很高興玉山國際交流協會協助經營賣店，希望提供遊客更多更好的服務，同時也歡迎登頂成功的山友，到遊客中心申辦「玉山主峰」登頂紀念書，為一生的榮耀留下永恆的回憶；宋明吉說，賣店沉寂一年的時間，重新開張不僅是販賣產品，也推廣在地原住民文化，希望開張後再次擦亮玉管處的金字招牌，服務更多山友。

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