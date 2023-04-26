玉山入園申請千中選一　4月起入園當天才取消...半年不得申請

▲玉管處呼籲山友珍惜入園機會，未入園應事先取消，圖為排雲登山服務中心報到地點。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山入園申請一位難求，玉山國家公園管理處提醒，排雲山莊床位抽籤等各登山路線床位、營位及路線承載量名額有限，經申請許可入園者請珍惜入園機會，若未能成行應起碼在前1天至入園線上申請服務網自行取消申請，釋出名額讓排隊隊伍進行遞補；若入園當天才臨時取消而未能出具事由證明，半年內不得再次申請入園。

玉管處表示，為確實掌握進入生態保護區人員及有效利用住宿及承載量名額，玉管處於東埔、塔塔加、南安及梅山等地皆已設置入園登山報到場所，登山隊伍全體人員在入園當日應持各自身分證正本，於東埔服務中心、排雲登山服務中心、南安遊客中心及梅山遊客中心等報到地點，掃描證件條碼報到後入園；非開館服務時間設有電腦機器自助掃描報到，如電腦設備有異常請拍照佐證，並以入園信箱來信提供以利協助報到。

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▲玉管處提醒山友入園登山報到，請持身份證正本掃描證件條碼。（圖／玉山國家公園管理處提供）

山友入園行程常受天氣、路況或身體狀況影響，玉管處指出，針對「應到而未到」情形，自4月起將落實「申請進入玉山國家公園生態保護區許可注意事項」規定；玉管處呼籲登山應事先查看天氣預報、掌握成員身體狀況，如入園日前1日天氣預報不佳、觀察自身身體狀況有高山症徵兆或身體不適未改善狀況，考量不成行，請儘速線上取消申請（https://npm.cpami.gov.tw/apply_2.aspx），避免入園當日無法取消。

玉管處強調，若是入園當日才取消，請以入園信箱檢附證明（如園區豪雨、颱風警報或就醫證明等），如無法檢附證明，仍將依規於半年期間不予許可再次入園申請。