世界地球日連2年主題「投資地球」　玉山國家公園推相關活動

▲玉山國家公園為台灣黑熊最核心重要之棲地。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

今年4月22日世界地球日主題是「投資我們的地球」（Invest in our planet），玉山國家公園表示，已自4月份起推出系列保育、解說等減塑低碳活動，地球日起至8月底也在各遊客中心陸續舉辦相關活動，邀請民眾一起來投資、守護我們的地球。

玉管處指出，台灣於2019年參考2015年聯合國17項永續發展目標，訂定18項台灣永續發展目標（Taiwan SDGs，TSDGs）；該處在國土保育目標下，亦遵循落實確保糧食安全、提倡終身學習、保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化等多項台灣永續發展目標。

▲▼玉山園區內盛開的玉山杜鵑和美麗的火冠戴菊鳥。（圖／玉山國家公園管理處提供）

世界地球日連2年均選定同一個主題「投資我們的星球」，可見此主題廣受關注，所列6項行動指引：推動氣候素養（Climate Literacy ）、植樹護林（Plant Trees）、終結塑膠污染（End Plastics Pollution）、參與全球清潔（Global Cleanup）、支持永續時尚（Sustainable Fashion）、票投地球（Vote Earth）。

▲玉山國家公園4／22起推多項地球日相關活動。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處指出，除4月10日處慶呼應地球日行動指引「終結塑膠污染、參與全球清潔、支持永續時尚、票投地球」，辦理「守護玉山38 減塑、淨川、樂山趣活動」，除保育成果推廣、部落小農市集，並與在地200多位居民清除水里溪垃圾，全程減塑不用一次材料；玉山園區在地球日起亦有多項活動，歡迎民眾踴躍參加。