　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

世界地球日連2年主題「投資地球」　玉山國家公園推相關活動

▲玉山國家公園為台灣黑熊最核心重要之棲地。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園為台灣黑熊最核心重要之棲地。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

今年4月22日世界地球日主題是「投資我們的地球」（Invest in our planet），玉山國家公園表示，已自4月份起推出系列保育、解說等減塑低碳活動，地球日起至8月底也在各遊客中心陸續舉辦相關活動，邀請民眾一起來投資、守護我們的地球。

玉管處指出，台灣於2019年參考2015年聯合國17項永續發展目標，訂定18項台灣永續發展目標（Taiwan SDGs，TSDGs）；該處在國土保育目標下，亦遵循落實確保糧食安全、提倡終身學習、保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化等多項台灣永續發展目標。

▲玉山杜鵑即於玉山園區盛開。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼玉山園區內盛開的玉山杜鵑和美麗的火冠戴菊鳥。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園自4月22日世界地球日起推出多項活動。（圖／玉山國家公園管理處提供）

世界地球日連2年均選定同一個主題「投資我們的星球」，可見此主題廣受關注，所列6項行動指引：推動氣候素養（Climate Literacy ）、植樹護林（Plant Trees）、終結塑膠污染（End Plastics Pollution）、參與全球清潔（Global Cleanup）、支持永續時尚（Sustainable Fashion）、票投地球（Vote Earth）。

▲玉山國家公園4／22起推多項地球日相關活動。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園4／22起推多項地球日相關活動。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處指出，除4月10日處慶呼應地球日行動指引「終結塑膠污染、參與全球清潔、支持永續時尚、票投地球」，辦理「守護玉山38 減塑、淨川、樂山趣活動」，除保育成果推廣、部落小農市集，並與在地200多位居民清除水里溪垃圾，全程減塑不用一次材料；玉山園區在地球日起亦有多項活動，歡迎民眾踴躍參加。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
白肌妹「胸前鈕扣全開」累倒捷運上！　IG秒被神出
美9歲男童「剛下飛機30分鐘」　頭部中彈慘死
逃亡52小時躲寺廟！　受刑人被逮狼狽樣曝
快訊／林書豪破PLG紀錄！　半場砍32分
假冒吳淡如代言！詐團幹部全被抓　3人剛滿18歲
快訊／新店汽車旅館「雙屍交疊」　2女死者都未成年！
基隆母外出　驚見兒子陳屍車內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中陽集團攜手同濟會　助400童遊異想新樂園圓夢

世界地球日連2年主題「投資地球」　玉山國家公園推相關活動

世界地球日南投人走出戶外種樹　210株流蘇盼成福興遊客中心亮點

花蓮南島之行收獲豐！4國原民經濟合作協議定稿　明年正式運作

雨後春筍正對時　竹山鎮公所推薦鮮嫩清甜、價格親民的桂竹筍

台東藍純淨深層海水　首次贊助Challenge Taiwan鐵人三項賽事

3次地震淪危樓拆除棲身社區活動中心　新建南投市立圖書館動工

桃園失智婦外出迷途　里長PO照到社群迅速找到家人

台南做工行善團不歇息　接棒修繕讓愛不漏接

嘉義大林慈濟推動地球永續經營獲獎　蔡英文接見嘉勉

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

原民妹聽「去買酒」瞪大眼　奶音拒絕：我要跟警察說

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

林俊傑圓夢！「飆高音都學動力火車」　第一次有大咖...志琳求合唱《修煉愛情》

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

中陽集團攜手同濟會　助400童遊異想新樂園圓夢

世界地球日連2年主題「投資地球」　玉山國家公園推相關活動

世界地球日南投人走出戶外種樹　210株流蘇盼成福興遊客中心亮點

花蓮南島之行收獲豐！4國原民經濟合作協議定稿　明年正式運作

雨後春筍正對時　竹山鎮公所推薦鮮嫩清甜、價格親民的桂竹筍

台東藍純淨深層海水　首次贊助Challenge Taiwan鐵人三項賽事

3次地震淪危樓拆除棲身社區活動中心　新建南投市立圖書館動工

桃園失智婦外出迷途　里長PO照到社群迅速找到家人

台南做工行善團不歇息　接棒修繕讓愛不漏接

嘉義大林慈濟推動地球永續經營獲獎　蔡英文接見嘉勉

新店汽旅雙屍！垃圾桶搜出「6包咖啡袋」　可疑男駕車離開畫面曝

芯費大戰是「國民黨寶貴一課」　洪孟楷曝背後3意義

新北摩鐵2少女交疊亡！他待5hrs恐涉案？高大成：查死亡時間比對

好可愛！小球迷變裝小蟑螂：請主審拿拖鞋打我

「咖啡喝多」恐引心臟衰竭？醫曝「研究內容」：別想太多

忘帶悠遊卡！她意外發現「北捷隱藏服務」　站務員1舉動超暖心

路跑民眾臉發白！禾浩辰「神眼洞察」即刻救援

訪星國未公開行程「密會李顯龍」？　侯友宜乾笑數聲也不否認

昨致電費鴻泰「沒接」　徐巧芯曝「黨內前輩」答應協助整合

抬頭紋注射肉毒桿菌素最怕壓眉與眼皮下垂　王正坤提平衡治療預防副作用

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

地方熱門新聞

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

高雄楠梓深夜傳爆炸聲！民眾嚇喊：驚死人

清運家具拾獲絕版鈔票2萬元

黑絲OL過斑馬線險遭撞！超扯影片曝

大甲地瓜球被發現漲價「19粒→14粒」

反竹圍福海宮迫遷　信眾向玉帝「告御狀」

顏清標現身彰化扶轎大甲媽

台南做工行善團不歇息

嘉義市2023油桐花季　東義路圓林仔社區登場

嘉義市鞦韆節　光路里武當山玄天上帝廟登場

嘉義市創業市集Open Possible Market

為神明祝壽！　湯蕙禎和北星宮發送高麗菜

嘉市營利事業銷售額創新高　黃敏惠表揚大會致意

黃敏惠受邀長庚醫院演講　成就宜居嘉義市

更多熱門

相關新聞

走出戶外種樹　210株流蘇盼成福興遊客中心亮點

走出戶外種樹　210株流蘇盼成福興遊客中心亮點

林務局南投林區管理處和南投縣政府合辦「112年度世界地球日南投縣福興植樹活動」，22日世界地球日在埔里鎮福興溫泉遊客中心舉行，許多民眾都舉家走出戶外，以種樹行動愛護地球。

響應世界地球日　嘉基員工志工環保掃街

響應世界地球日　嘉基員工志工環保掃街

好朋友春日趴　東森購物湧現排隊人潮

好朋友春日趴　東森購物湧現排隊人潮

ETtoday好朋友春日趴強勢回歸　響應世界地球日

ETtoday好朋友春日趴強勢回歸　響應世界地球日

迎接422世界地球日　高鐵桃園站贈苗愛地球

迎接422世界地球日　高鐵桃園站贈苗愛地球

關鍵字：

玉山國家公園世界地球日

讀者迴響

熱門新聞

即／2女「交疊狀」陳屍新北摩鐵　嚇壞房務人員

趙詠華「正式切割林俊逸」！

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

雙北街頭11天開67槍！弘仁會華山幫互轟原因曝

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

轉雨降8度！　變天時間曝

老闆狠心推倒阿嬤員工！嗆路人「干你屁事」

更多

最夯影音

更多
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面