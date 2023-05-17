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全家1周生活費僅500...為救癌父險休學　蘇澳清寒學霸上台科大

▲▼ 宜蘭縣國立蘇澳海事水產職業學校三年級的廖天佑。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣國立蘇澳海事水產職業學校三年級的廖天佑利用繁星進入台科大。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

就讀宜蘭縣國立蘇澳海事水產職業學校三年級的廖天佑，出身單親家庭，因家境困頓，多次想放棄學業打工賺錢，所幸校方協助申請急難救助獎學金補助，讓廖天佑繼續讀下去，甚至透過繁星計畫順利錄取台科大工業管理系，期盼未來進入企業後，回饋社會幫助有難的人。

廖天佑小學5年級時父母離異，與父親、哥哥3人同住，但一家3口靠著祖父母的老人年金過活，有時3人1個禮拜的生活費僅有500元到1000元。

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廖天佑就讀國3時成績不錯，有機會進入縣內頂尖的公立高中，但家住蘇澳的緣故，實在負擔不起每天的交通費，決定就讀離家最近的蘇澳海事航運管理科，減輕家裡負擔。

廖天佑在蘇海的3年，除了是全班第一的學霸，也因為學校老師積極推動他去考取證照、參加比賽，目前已考取會計資訊乙、丙級、電腦軟體應用丙級、航空票務等，競賽方面獲得全國海事類技藝競賽的優勝、全國遙控帆船創客大賽總冠軍等，藉此發展自己的興趣。

不過，廖天佑父親去年被診斷出癌症第4期，當時他的哥哥休學回家照顧，同時打工分擔家計，廖天佑原本也打算休學，幸好校方得知後伸出援手，積極向各界申請急難救助獎學金，讓他可以心無旁鶩的繼續讀書。

最後廖天佑順利在全國科大繁星不分群排名第八，商管群全國第二，以第一志願錄取台科大工業管理系，廖天佑說，未來想繼續往商業方面發展，將賺來的錢回饋社會，幫助跟他一樣家境清寒的學生。

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