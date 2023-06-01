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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「房貸補貼3萬元」今開放申請　內政部：已完成1萬多筆申請

▲▼內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部的「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」1日正式上路，部長林右昌上午出席院會後記者會表示，上午9點開放申請後，10點30分左右陸續完成1萬多筆申請。林也再次呼籲，政府不會發任何簡訊跟e-mail，唯一申請就是到內政部營建署的官方網站。

林右昌說，內政部營建署都做了最好準備，中低薪房貸支持方案在5月16日就開放諮詢專線，就是希望讓民眾相關的諮詢能提前進行，到5月31日止，約有1.8萬通的諮詢電話，大部分都是詢問如何申請。

林右昌表示，6月1日早上9點開放申請的第1秒，就湧入2萬通的申請案件，「所以稍微有擁擠塞車，但很快就排除，營建署本來就有做腹案跟準備」，大概10點30分左右陸續完成1萬多筆申請。

「在這次做了非常多的整合。」林右昌說，民眾會發現這次怎麼申請這麼便利，只要填寫基本資料，不需要檢附其他文件，就可以完成申請動作，這是因為政府的服務升級，在前端內政部就整合協調了聯徵中心、財政部財政資訊中心以及內政部的資訊中心、統計處、營建署資料庫，還包括所有金融行庫、農漁會等機構，都統整起來。

林右昌說，民眾進行簡單的基本資料輸入後，會直接在後台進行勾稽查核，所以為什麼可以這麼便利，「可以做到這樣，是因為台灣有非常好的數位基礎，所以這也是台灣展現數位國力」。

另外，林右昌也說，政府不會發任何簡訊跟e-mail，唯一申請就是到內政部營建署的官方網站，查詢申請進度也是在營建署網站。核准後，錢直接撥到房貸帳戶，所以杜絕詐騙集團任何可能性。除非是駁回，會由中華郵政公司用正式紙本函覆。

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