強化高教競爭力！教研人員研究加給調增15%　2萬人可受惠

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院1日拍板軍公教人員2024年度軍公教調薪4%。另外，為強化延攬及留任教研人員之誘因，提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給及中研院相當等級人員專業加給，均調整15%，影響人數約2萬餘人，年增經費約22億。

行政院人事行政總處表示，2024年度軍公教員工待遇調整案，經「軍公教員工待遇審議委員會」審議，並和與會機關代表及專家學者就相關財經指標、消費者物價指數、民間企業薪資變動情形，及政府財政收支狀況等審慎討論後，建 議軍公教員工待遇宜適度調整，並經簽陳行政院政策決定通案調整 4%。

人事總處表示，待遇審議委員會考量我國2023年經濟成長率較全球及主要經濟體相對穩健，另自2022年調薪以來，消費者物價指數成長幅度至2023年底預計將達5%以上，且民間企業平均薪資及基本工資亦持續成長，又為慰勉軍公教人員在過去2年防疫期間之辛勞及貢獻，爰建議2024年度軍公教員工待遇應適度調增。

人事總處表示，軍公教員工待遇調整項目包含本俸 （年功俸）、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，影響人數約73 萬餘人，所需經費行政院將納入「2024年度中央政府總預算案」函送立法院審議，待2024年度中央政府總預算案經立法院三讀通過並奉總統公布，完成法定程序。