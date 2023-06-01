流感單周重症創本季新高！7歲女童打過疫苗　感染3天仍病逝

▲疾病管制署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市一名就讀小學一年級、年僅7歲的女童5月下旬感染A型流感，短短3天後竟轉重症死亡，學校同學、老師得知消息後都十分錯愕。衛生局則表示，女童2022年10月曾接種流感疫苗，沒有慢性病史。

疾管署日前指出，全台流感單周新增32例重症、7例死亡，創下本流感季新高。其中值得注意的是，嘉義市一名年僅7歲的女童感染A型流感後，短短3天內轉重症、病況急轉直下，經院方搶救後仍宣告不治。

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防疫醫師指出，該名7歲女童5月21日發病，出現發燒、腹痛、頭痛等症狀；22日緊急送到急診，確認感染A型流感後完成通報，當天給予症狀治療後即返家休息，豈料當晚女童就意識不清，再次緊急送到急診後，檢查確認有併發腦炎、心肌炎等症狀，立刻轉加護病房。院方也給予抗病毒藥物全力救治，但女童病症惡化迅速，住院後仍於23日病逝。

衛生局表示，女童去年有接種本季流感疫苗，也沒有慢性病史。噩耗傳回學校後，老師、同學也都相當錯愕不捨，目前校方已安排悲傷輔導，並宣導提醒師生做好衛生防疫工作，後續也將協助女童家屬申請保險。

疾管署副署長羅一鈞表示，雖然女童接種過本季流感疫苗，但時間已經超過半年，且近期流感流行病毒型別轉換中，個案最後確認感染A型流感H1N1已經和先前疫苗的抗原有稍微差異，不能說打過疫苗就不用擔心。