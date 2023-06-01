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高端炒股案首開庭！審查委員夫洩密妻買進　出庭雙雙爽快認罪

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

2021年高端疫苗（6547）股價從每股2位數攀升至417元，遭疑炒股，檢調發現，食藥署疫苗專家審查委員會任專家委員劉滄梧得知高端疫苗將通過緊急使用授權，將消息流給任職台大影像醫學部主任的妻子施庭芳，施妻為謹慎還詢問命理師，因此買進20張高端股票，不法獲利僅15餘萬，夫妻倆雙雙遭起訴。今(1)日士林地院首開庭，夫妻倆皆爽快認罪。

▲▼ 食藥署疫苗專家審查委員會任專家委員劉滄梧、台大影像醫學部主任的妻子施庭芳。（圖／記者黃宥寧攝）

▲食藥署疫苗專家審查委員會任專家委員劉滄梧洩密給妻子買高端股票。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

66歲劉、64歲施夫妻倆出庭均坦承犯行。施的辯護律師說，7月18日會議內容細節並不清楚，案發後看媒體報導才知情，更進一步指出，施將經歷過程自白說明，主動繳交犯罪所得，對公平交易影響極低。

施律師再說，當天是星期天，施女好奇丈夫整天忙什麼，才會在晚餐前進行一個簡單對話，這僅是「夫妻日常對話，極為簡單」僅因一時糊塗、失慮，加上40年來貢獻醫學，犯罪情狀顯可憫恕，建請法官能依刑法59條再遞減其刑並有緩刑機會。

▲▼ 高端記者會 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲檢方說明高端股票內線交易。（資料圖／記者黃宥寧攝）

律師也語重心長說，這案子對施庭芳來說「如海嘯般毀滅」，不管是名譽等都受到重大創傷，當天真的僅是看先生神情疲憊才會好奇問一下，在得知消息也沒有立刻買進股票，有先問了命理師，隔天才買進，可見沒違法性故意，不會有再犯之虞。

至於被起訴涉嫌洩密罪的劉滄梧，其辯護律師說，夫妻對話若用刑法苛責太重，但也十分尊重庭上。接著說，劉當天是太累才會不經意說出「會議結論」，但他並沒有洩漏整個會議過程，如與會人員、附條件通過均未提及。

因該案無法改簡式審判，受命法官諭知將由合議庭統一處理劉、施2人各涉犯罪名，準備程序終結，全案候核辦。

起訴指出，2021年6月15日高端向食藥署申請「高端新冠肺炎疫苗」緊急使用授權 (EUA)，並於同日發布重訊，同年月13日食藥署通知高端在7月18日召開專家委員會議，專家委員在投票後，建議「有條件」通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權，同年月19日下午2時11分許，疫情指揮中心記者會對外公告高端公司新冠肺炎疫苗通過專家審查取得緊急使用授權。

▲▼ 食藥署疫苗專家審查委員會任專家委員劉滄梧、台大影像醫學部主任的妻子施庭芳。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台大影像醫學部主任施庭芳。

然而，高端公司在同日盤後17時56分09秒發布主旨為「本公司取得衛福部新冠肺炎疫苗專案製造核准」重大訊息，隔日高端股價開盤跳空漲停到收盤，收盤價為每股280.5元，比前一天收盤價每股255元，上漲25.5元、漲幅10%。

據了解，專家委員劉滄梧在18日會議結束後返家，任台大醫院影像醫學部主任施妻問「怎麼那麼晚回家」劉則將會議通過訊息透露。施妻得知後，為求謹慎，立刻以手機傳訊問信任的命理師「我老公回家說『高端疫苗緊急授權有條件通過，可以買嗎？』」命理師回「OK」後，施妻穩操勝券當晚立刻以LINE傳訊給玉山證券營業員，請對方在翌日盤前下單買10張高端。

翌日，玉山證券營業員回報預估價格為「271元」，施則指示掛單「273元買進5張」，營業員則在8點45分掛273元委買5張、9點03分掛265元買進5張、9時18分掛250元單買5張；分別以265元、264.5元、255元成交各5仟股；同日又用電話指示第一證券營業員掛250元買5張，同日11時59分改掛257.5元，而以257.5元成交，最後在7月23日出脫手上持有高端股票，獲利15萬1000元。

檢方根據施女扣案手機對話、證券櫃檯買賣中心、施女證券帳戶等資料，認劉男涉非公務員洩漏業務知悉之國防以外應秘密消息；施女涉違反證券交易法內線交罪，依法將2人起訴，由於施女偵查中自白且繳回犯罪所得，檢方建請法院減輕其刑。至於，15人被控內線交易則獲不起訴，而涉嫌內線、操縱股價的被告王信雄、廖學邦2人移由台北地檢署偵辦。

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