新冠反撲！診所每天塞爆　醫提3點建議

▲張弘說，診所5月天天大排長龍。 （圖／翻攝「耳鼻喉科 張弘醫師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

新冠疫情反撲，疾管署預估整個6月都是疫情高點。耳鼻喉科醫師張弘有三點建議，第一，未打滿三劑疫苗者，建議施打，以降低確診後重症機率；第二，高風險患者少出入公共場所、勤洗手，必要時佩戴口罩；第三，有發燒症狀者，建議快篩。

張弘在臉書說，COVID-19後疫情時代，解封後迎來第四波疫情，確診患者擠滿診所，讓本該呼吸道感染少的5月，診所天天大排長龍，每天都要加班才能消化病人。

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張弘指出，新冠變異後逐漸走向輕症化，今年1月最新變異株XBB逐漸成為感染主流，免疫逃脫跟傳染力更強，臨床上觀察，COVID-19患者大多以重感冒症狀表現，包括發燒、劇烈咳嗽、喉嚨痛、頭痛、鼻塞、流鼻水等，另有10％以嗅覺、味覺喪失表現。

▼新冠疫情反撲。（示意圖／記者屠惠剛攝）



張弘提到，門診一位80歲婦女坐輪椅由家人推進來，表示近日有咳嗽症狀，病人呼吸費力，耳溫達38度（發燒），聽診懷疑右下肺肺炎，後續轉診病人至醫學中心檢查，採檢PCR確定為COVID-19感染，肺部CXR顯示右下肺肺炎，抽血發炎指數飆升至6.88，患者後續住院，接受靜脈抗生素治療一周脫離險境。

張弘表示，後疫情時代生活回歸正常之餘，有幾點建議，第一，未打滿三劑疫苗者，建議施打，以降低確診後重症機率；第二，高風險患者（糖尿病、心臟病、腦中風、癌症、高齡等）流行期間少出入公共場所、勤洗手，必要時佩戴口罩，若確診可至醫療診所評估抗病毒藥物使用。

張弘說，第三，有發燒症狀者建議快篩，若為陽性佩戴口罩，發燒期間請假休息，增加抵抗力，也避免新冠傳播。

國內新冠、流感2類疫情夾擊，疾管署延續口罩政策，5/31公告「醫療機構、醫事機構、老人福利機構」等3大場域仍要求強制戴口罩，違反規定可依法裁罰最高1.5萬元。疾管署發言人羅一鈞指出，新冠疫情在未來2周都會呈現上升趨勢，整個6月都是疫情高點。

▼5/31調整口罩規定。（圖／疾管署提供）

▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▼疾管署呼籲，民眾積極接種新冠疫苗。（圖／疾管署提供）

