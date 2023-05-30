施政滿意度81%奪冠！翁章梁二度奪五星縣長：肯定越多責任越大

▲嘉義縣長翁章梁蟬聯遠見雜誌五星肯定。（圖／嘉義縣政府提供，以下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

遠見雜誌30日公佈2023縣市長施政滿意度調查，縣長翁章梁再度榮獲五星肯定，為嘉義縣歷任首長中，首位蟬聯五星殊榮縣長；其中，施政滿意度更拿下81%，為全台唯一滿意度超過八成的首長，同時不滿意度為全台最低；翁章梁感謝鄉親的肯定，他堅定的說，肯定越多，責任越大，未來將繼續努力，帶領嘉義縣政府團隊勇敢超越，追求更好。

二度蟬聯五星縣長，翁章梁感謝縣民朋友的肯定，從「勇敢轉型，創新嘉義」到「農工大縣，正在實現」，未來將「勇敢超越，追求更好」；他形容嘉義縣政府為帶動嘉義發展的火車頭，未來將繼續承擔身為火車頭的使命與責任，帶動嘉義的進步，創造出新的嘉義價值，令嘉義縣民以身為嘉義人為傲。

▲遠見雜誌「消防與公共安全」嘉義縣滿意度81.8%。

嘉義縣政府表示，根據遠見雜誌的調查，翁章梁施政滿意度為81%，施政分數77.5，皆為全台第一，在縣市八大面向施政表現，嘉義縣整體滿意度獲得77%，在各縣市中名列前茅，其中「經濟與就業」項目在本島縣市中排名第一，滿意度66.7%；「醫療與衛生」項目全台排名第二，滿意度86.9%表現亮眼；「消防與公共安全」滿意度81.8%，全台排名第三成績出色；「道路與交通」與「警政與治安」項目，分別獲得滿意度71.4%、83.2%拿下非六都本島縣市中排名第二、第三表現不俗。

嘉義縣政府推動經濟發展不遺餘力，為讓青年人能返鄉工作，針對重大建設逐步深度改造，積極引入商業投資創造就業機會；目前嘉義縣產業建設已有顯著進步，有馬稠後產業園區、布袋水產精品加值園區，並與經濟部及中科院合作開發中埔公館產業園區、水上南靖產業園區及民雄航太園區。

同時，也順利爭取嘉義科學園區落腳嘉義，在行政院長陳建仁見證下，於5月22日進行動土儀式，此為嘉義縣發展重大里程碑，未來在六大產業園區開發完成後，可吸引大量產業進駐，創造更多的就業機會。

「感謝嘉義縣每一位的五星縣民！」翁章梁說，在去年首次獲得五星縣長獎項後，走訪行程中常聽見鄉親自信介紹，自己也是五星縣民，感受到鄉親對於嘉義縣的肯定，今年再次獲獎，更要感謝所有鄉親再次支持與肯定！

翁章梁再次感謝大家對縣府團隊的認同與肯定，未來將會更謙卑，更努力，貼近民眾需求、持續改進，嘉義縣會持續向前邁進，讓鄉親生活品質再提升，新嘉義將勇敢超越，追求更好！