涉性騷導演現身陳時中活動　徐巧芯：陸委會是否給他48.5萬標案？

▲涉嫌性騷導演曾出席民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨一名女性前黨工昨日晚間爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷，向時任婦女部主任許嘉恬反應後，卻沒有得到妥適協助。國民黨台北市議員徐巧芯1日爆料，該名涉嫌性騷導演曾出席民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會，質疑「民進黨在2021年是否支出了16.2萬給該名導演公司？陸委會是不是也給他公司48.5萬的標案？」

綠營一名前黨工昨晚指出，她在主責的專案中遭導演按頭靠肩、愛撫，對方甚至在廁所外「堵人」，事後她鼓起勇氣向當時的婦女部主任許嘉恬求助，但兩次面談都被反問「妳希望我做什麼？當下為什麼不跳車？怎麼沒有叫出來？」，直言「我是帶著熱忱進來民進黨，帶著傷和遺憾離開的。」

對此，徐巧芯爆料，這位與民進黨長期配合的導演「輝哥」，曾出席陳時中的影視產業座談會，質疑「民進黨中央在2021年是否支出了16.2萬給該名導演公司？陸委會是不是也給了他的公司48.5萬的標案？是不是因為導演關係好，跟綠營高層熟識，所以黨部主管才息事寧人，把事情拖到受害者必須在臉書上陳述這段痛苦的內容才願意處理？」

除了時任婦女部主任許嘉恬有吃案之嫌，當時擔任督導主管的副秘書長林飛帆也遭外界檢視。林飛帆受訪時回應，當時許嘉恬有向他簡要報告此案，但因性平事件保護當事人隱私，所以他不知詳細過程跟細節，婦女部僅說當事人「不走申訴程序」。此外，他也坦言，當時確實忽略背後可能有種種原因，有疏忽就應該誠懇檢討跟致歉。

針對林飛帆說法，資深媒體人黃揚明1日批評，本來以為林飛帆不知情就算了，但事實上林飛帆不僅知道「有發生性騷擾事件」，甚至沒有進一步瞭解案情。林飛帆肯道歉，應給予肯定，但是別忘了他原是標榜「進步價值」的代言人，如今只證明，原來他也是共犯結構的一員。

黃揚明也感嘆，在去年9月初性騷擾案發生後，這位輝哥導演還出席了民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會，並留下合照，但如果這個案子民進黨當時積極調查，陳時中團隊應該就不會找這位導演參加座談了。