綠爆性騷吃案風波　時力批：執政黨應用更嚴格標準自我要求

▲民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」。（圖／翻攝自Facebook／許嘉恬）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨前黨工31日晚間透過臉書指控自己遭遇的性騷擾事件，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助。民進黨中央也火速開鍘，許嘉恬即刻停職並接受調查。時代力量1日批評，任何形式的性騷擾絕對是零容忍，職場性騷擾更不應被漠視，身為執政黨未能用更嚴格的標準自我要求，令人感到遺憾。

該名前黨工透過臉書貼文，引用近來知名台劇「人選之人」的台詞，「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了」為題，描述了自己在真實工作環境中，遭遇一名名為輝哥的導演騷擾，而當時也向時任主管、婦女部主任許嘉恬申訴，但其態度與處理手法令她相當失望，最後選擇離開民進黨。而民進黨稍早火速開鍘許嘉恬。

時代力量發言人余佳蒨指出，性別平等早已是普世價值，更是每一個政黨都應遵守的底線。然而，民進黨身為執政黨，過去卻多次因為性騷擾事件鬧上新聞版面。

余佳蒨舉例，包括前國會助理田昀凡涉嫌誘拐多位女性發生性關係、前原能會主委謝曉星性騷霸凌下屬、台中市議員何文海言語性騷擾本黨議員吳佩芸，近期民進黨更徵召涉嫌以私密影像威脅前女友的李正皓擔任立委候選人，甚至去年陳時中參選台北市長時，使用「偷窺」作為競選影片橋段，顯見整個民進黨從上至下性平觀念都不及格。

余佳蒨表示，這次事件民進黨雖即時召開記者會說明並將許嘉恬停職，試圖止血，但檢視過往案例，民進黨面對性平爭議，往往是雷聲大雨點小，最後不了了之。余佳蒨呼籲，性平是不容妥協的價值，別再用「大局為重」、「名譽可能會造成受損」等說法要求受害者噤聲。