綠性騷吃案風暴！最美發言人心疼她　曾遭偷拍「快爆炸的反感」

▲民進黨深夜發聲明，強調將進行後續調查與相關懲處。（示意圖／記者陶本和攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨爆出女性前黨工遭性騷擾，但時任民進黨婦女部主任許嘉恬不僅未給予幫助，還反問她「妳怎麼沒有叫出來？」，性騷吃案事件持續延燒。國民黨最美發言人李明璇今（1）日表示，看到女孩的臉書看到鼻子酸酸的，也回憶起自己曾被偷拍裙底的性騷擾，是從心底深處快要爆炸的反感！她強調，無關政治顏色，任何形式的性騷擾都不該發生。

李明璇說，昨天半夜，她看到女孩的臉書，看到鼻子酸酸的，可以想像女孩要陳述那些經歷，是多麼地艱難，字字句句都能讓閱讀者感到無比的沈重，非常的心疼。

「我以為我抓到了浮木，卻又是更高的駭浪。」李明璇直言，一位23歲的年輕人，遭摸胸、尾隨性騷擾，副秘書長卻冷回應質疑「妳當時為什麼不跳車？」

▲國民黨發言人李明璇表示，任何形式的性騷擾都不該發生、那都是錯誤的。（圖／記者賴文萱翻攝）

李明璇氣憤說，當時是婦女部主任的許嘉恬，還叫人家受害者該去華山大草坪練習大叫，這個號稱「最保護女權的政黨」，竟然做出這麼傷害女性的行為。

李明璇回憶起自己曾被人偷拍裙底的性騷擾，她說，到如今看到這3字出現在新聞版面上，都會令她感到極度的不舒服。當時台北市婦幼大隊通知她去指認時，就算是女警陪同一起看證據畫面，也覺得那個過程很不自在，回想事件的過程，更是讓她有從心底深處快要爆炸的反感！

她昨天到受害女子的PO文底下留言表示，「雖然我們政黨傾向不同，但妳我所經歷的，都無關政治顏色，任何形式的性騷擾都不該發生、那都是錯誤的！沒有一個受害者該吞忍或該讓它算了！同為女性，我非常懂妳的感受，真的委屈了。」

李明璇也引用影集「人選之人」中林月真的話，『知道讓你們不舒服的那些事，也不斷發生在台灣的各個角落』，「我們都共同盼望，真實世界的長官真的是『林月真』，能將傷害我們的人fire掉，也要知道這樣做其實遠遠不夠，等待這個社會追上的那一天，大家都要為了這個目標前進。謝謝妳的勇敢。全民都要來相挺。」