跟蹤21歲前女友「想把她斬首」狂捅40刀　男被判終身監禁

▲安娜（左）提出分手，但丹尼斯（右）無法接受，尾隨安娜持刀攻擊奪取她的性命。（圖／翻攝自推特／Metropolitan Police）

記者詹雅婷／綜合報導

英國倫敦2022年發生一起恐怖殺人案，30歲男子跟蹤21歲前女友，接著在巷內持刀攻擊超過40刀，在她的頸部留下明顯傷痕企圖斬首。這名男子5月31日被判處終身監禁，最低刑期29年。

綜合衛報、天空新聞報導，21歲女子安娜（Anna Jedrkowiak）2021年1月透過網路結識男子丹尼斯（Dennis Akpomedaye），兩人交往約一年之後，安娜提出分手，但丹尼斯無法接受。在這之後，丹尼斯透過威脅輕生試圖操控安娜，還對她說「我們無論如何都會在一起，我會找到妳的」。

就在2022年5月17日這天，丹尼斯等安娜下班後，尾隨她與她的友人到一條小巷，接著持刀攻擊安娜超過40刀，更在她的頸部留下明顯傷口，被調查人員認定是企圖斬首安娜。

丹尼斯當時也受了傷，使用假名前往醫院接受治療，自稱是劍術表演者，還說是因為特技出包才受傷。最終，警方在倫敦一處巴士站把他逮捕，但也發現丹尼斯從未對謀殺一事表現出悔意，且拒絕回答警方問題。

法院5月31日判處丹尼斯無期徒刑，金斯頓刑事法庭法官表示，這起攻擊事件凶殘野蠻，沒有任何證據表明丹尼斯有精神方面的問題。住在波蘭的死者母親Danuta表示，隨著女兒離世，她的心也跟著破碎，「他奪走我女兒的性命，但他這個殺人犯還活著，還會活很多年」。

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