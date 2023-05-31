鮪魚肚男友站出來！最萌身高差相約成美文化園　半價追紫薇花海

▲彰化成美文化園「紫薇花季」來臨，許多精彩活動等你來開箱。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）



記者唐詠絮／彰化報導

彰化「成美文化園」為熱門網美打卡景點之一，即將迎來6月到9月的紫薇花季，綠意盎然的禪風庭景，在數百棵紫薇花爆發盛開下，變身粉色花海浪漫且吸睛！園方也規劃了一系列活動，包含情侶實境解謎、浪漫打卡裝置、愛情主題門票優惠、百年夫妻樹祈福參拜、互動式拓印體驗，還有夏季限定的紫薇花意象冰淇淋、飲品等，是今夏必訪的彰化景點！

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▲盛開後轉為粉色的「紫薇花季」，任意拍都可以拍出網美照。



成美文化園其核心價值「百年成美公堂」，為二進雙護龍建築格局，是頂新集團魏家古厝，為了保留傳統及文化，頂新和德文教基金會創辦人魏應充，聚集多位國寶級匠師耗費7年時間修復，保留傳統剪黏、古時常民生活文化，原本沉靜內斂的過水廊，因吊掛百把油紙傘裝置吸引許多遊客目光；成美公堂也是彰化縣目前唯一榮獲文化資產局「古蹟歷史建築紀念建築管理維護優良獎」的歷史建築，讓來訪的旅人們能深度探索文化。

此外，園方特別於6月3日邀約地方社區大學舞蹈班近百位媽咪與學員齊跳「花舞」，為紫薇花盛開暖身開場，而成美紫薇花季系列活動：「情侶實境解謎」，只要闖關成功就能獲得「情侶護照」、「幸福邀請卡」兩款紫薇花季紀念卡片，憑情侶護照，在2023/12/31前能免費再次入園，幸福邀請卡可分享給身邊的親友，憑此卡享半價入園！

還有粉紅控無法抵擋的浪漫打卡裝置，隨便拍都能拍出網美風格；意想不到的「愛情主題門票優惠」，6月募集最萌身高差、鮪魚肚男友/老公，符合條件的情侶均能享半價入園、「百年夫妻樹祈福參拜」讓愛情能夠長長久久，以及情侶必玩的拓印體驗，錯過了這次浪漫系列活動要再等1年！

紫薇花又名愛情樹、百日紅，傳說只要站在紫薇花樹下，就能得到紫薇花神的祝福，擁有一生一世美好的愛情；成美文化園占地十公頃，遍植百年日本黑松、真柏、羅漢松、楓港柿、紫薇花等百年珍貴樹種，其中的550年紫檀、220年日本黑松更是鎮園之寶，園方請來日本庭師設計：枯山水景、白砂青松庭、瀑布、天然畫框、池庭，更是園內的五大看點，是來彰化旅遊景點的第一首選。