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窯出雙焙幸福！80人報名單身聯誼「一起做披蕯」　2天配對9對情侶

▲▼單身聯誼藉由一起做披薩烘焙，還有各種趣味節目，將有類似興趣的男女串連起來。（圖／花蓮市公所提供，下同）

單身聯誼藉由一起做披薩烘焙，還有各種趣味節目，將有類似興趣的男女串連起來。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮市公所指導，花蓮市青年公共事務促進會舉辦的「窯出雙焙幸福」，27日起一連兩天推出兩場次單身聯誼活動，有八十人報名參加，由於活動方式是以有趣輕鬆的方式進行，讓男女雙方打破陌生感，兩天來配對成功有9對，朝向男女朋友的關係發展。

▲▼單身聯誼藉由一起做披薩烘焙，還有各種趣味節目，將有類似興趣的男女串連起來。（圖／花蓮市公所提供，下同）

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這場單身聯誼活動在特色網紅餐廳梅蘢鎮舉辦，花蓮市長魏嘉彥、市代會主席李振瑋，市民代表游政霖及陳惠卿，縣議員魏嘉賢、傅國淵以及吉安鄉公所秘書陳柏帆等都到場為與會者祝福，期盼碰撞出幸福的火花。

▲▼單身聯誼藉由一起做披薩烘焙，還有各種趣味節目，將有類似興趣的男女串連起來。（圖／花蓮市公所提供，下同）

參加者自然展開話題，順利搭起友誼橋梁。

青年公共事務促進會理長黃欣慈表示，這次活動主題為「窯出雙焙幸福」，藉由一起做披薩烘焙的主題為基礎，現場還有各種趣味節目，將有類似興趣的男女串連起來，讓參加者自然展開話題，順利搭起友誼橋梁。

▲▼單身聯誼藉由一起做披薩烘焙，還有各種趣味節目，將有類似興趣的男女串連起來。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，為提升民眾婚姻意願，以這樣有趣輕鬆的方式進行聯誼，成功吸引參與者的熱情，願意踏出一步認識異性。希望透過手作披薩的烘焙體驗，提供民眾更多元、有趣的選擇，大家都能享受活動、好好盡情交朋友，鼓勵年輕朋友拓展社交生活領域，踴躍追求幸福，能夠順利配對，邂逅美好愛情。

▲▼單身聯誼藉由一起做披薩烘焙，還有各種趣味節目，將有類似興趣的男女串連起來。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲成功配對9對男女成為情侶。

市代會主席李振瑋也說，花蓮市公所辦理這樣的活動相當有意義，讓年輕男女有機會可以面對面溝通及了解，希望未來能辦理兩天一夜的聯誼，讓青年男女有更多交流的機會，戀愛結婚生子，進而促進花蓮的生育率。

在有趣的活動節目中，專業主持人的帶領下，氣氛歡樂一點也不冷場。參加者表示，第一次參加這麼有趣的聯誼活動，和一般傳統聯誼場合感覺非常不同，令人意猶未盡想繼續下去。因為在有趣、輕鬆的氛圍下，讓男女雙方能夠自然而然地聊天，打破彼此之間的陌生感。

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