防範中颱瑪娃強降雨釀災　桃園水務局開設三級應變中心

▲桃園市水務局為防範中颱瑪娃可能帶來強降雨，今天上午召開防汛整備會議，預定晚間8點開設三級應變中心因應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



針對中度颱風瑪娃龐大暴風圈逼近台灣，可能對桃園等縣市帶來強風豪雨，儘管中央氣象局以於今（31）日下午5時30分解除海上颱風警報，但仍提醒桃園等縣市嚴防強風豪雨釀災；桃園市水務局今天上午召開防汛整備會議，除盤點防汛工作外，並決定晚間8時許開設三級應變中心，並由防災人員進駐水情中心，全面監看轄區風雨情形，避免市民憂心風雨影響。

桃園市府水務局局長劉振宇今天在防汛整備會議中指出，鑒於瑪娃颱風夾帶強風豪雨逼近台灣，市府早於本月26日起已全員進入備戰狀態，工程單位與13區公所例行性搶災搶險工程發包、32處水患自主防災社區清溝與53條土石流潛勢溪流周邊演練宣導都已完備。相關防汛訊息均公布於市府官方LINE、水務局官網、水meet桃臉書，市長臉書也提前向民眾宣傳登記領取砂包，統計13區公所已發放4,200包以上，副市長蘇俊賓也親自到茄苳路視察抽水機組運作，市府全員一體，共同防範颱風影響。

▲桃園市水務局今天上午召開防汛整備會議，局長劉振宇聽取各單位簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，水務局今天召開強化整備會議，以系統化智慧兵棋圖台，視覺化確認各項整備與自主檢核情形，包括防汛鼎塊備料與43座水門操作、抽水機組預佈，轄管河川與雨污水下水道在建工程，完成工區加固圍籬、積淹水預防等作業，另外81件水土保持計畫、45件出流管制施工中案件，施工單位都已確認回傳防汛通知。此外，水務局亦針對歷史積淹點密切關注，除佈設6處易淹水點，也針對平鎮區中豐路山頂段安排防水擋板，以降低積淹可能之影響。



水務局呼籲，桃園市低窪地區或鄰近土石流潛勢溪流沿線住戶請提高警覺，也歡迎市民利用手機或平板電腦下載「水情看桃園」APP，具有淹水點即時推播及氣象局警報推播功能，颱風期間，若有市民通報積淹水情況，市府都能以最快速度處理。