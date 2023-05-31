瑪娃靠近現雨勢！北橫大曼路段坍方還在修　傍晚預警性封路

▲台7線大曼路段去年受尼莎颱風影響大規模坍方，這次因應瑪娃颱風將封閉道路。（圖／公路總局）



記者蔡怡萍／桃園報導

因應瑪娃颱風來襲，經研判今（31）日晚間至6月1日白天，於新北及桃竹山區將會有顯著降雨，總累積雨量落在220～260毫米間，且桃園山區路段不排除有長延時降雨發生，公路總局公告北橫公路台7線大曼路段已實施時段性開放，下午17點45分起更是將預警性封路，用路人須多加留意。

交通部公路總局指出，桃園台7線大曼路段(49K~50K)因為去年10月受尼莎颱風環流影響，造成邊坡大規模坍方，目前仍在災害復建中；而因應這此的瑪娃颱風，公路總局一工處將辦理預警性封路，以確保行車安全，相關時程如下:

台7線大曼路段(49K~50K)：

1.5月31日(三)，白天時間分別在8、10、12、14、16點及17點30分，6個時段維持開放15分鐘戒護通行。 17點45分起將辦理預警性封路，以確保行車安全。

2.5月31日(三)夜間~6月1日(四)為颱風最影響台7線時段，且外圍環流可能持續帶來降雨，大曼路段將整日辦理預警性封路，以確保行車安全。

上述時間點如遇天候狀況不佳、現場持續落石有擴大之虞等因素，搶修團隊將視邊坡狀況機動管制，不排除立即封閉道路，禁止人車通行，請用路人出發前可至第一區養護工程處首頁(https://thbu1.thb.gov.tw/)了解資訊，或電洽復興工務段(03)3822356查詢。