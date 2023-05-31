「有種單挑」持玩具槍逛大街國罵踹傷警　桃園醉男下場曝

▲洪姓男子去年8月酒後持玩具槍在蘆竹區路上遊蕩，員警據報到場欲執行強制管束，洪男不斷以言語羞辱員警。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子去年8月凌晨酒後未戴口罩持玩具槍在蘆竹區逛大街，路人見洪男持槍把玩報警處理，員警見洪男混身酒意欲帶回派出所實施管束，未料洪男不滿員警欲執行強制管束，以三字經等言語羞辱後還怒嗆「有種單挑、我手銬解開你就死定了、走出派出所會被我打死」，甚至還以腳踹傷員警；桃檢複訊時，洪男坦承犯行，辯稱自己喝醉了，檢方偵結依恐嚇危害安全、妨害公務等罪嫌提起公訴。

檢警調查，38歲的洪姓男子去年8月12日凌晨1時許，酒後未戴口罩在蘆竹區南山路逛大街，不時把玩一把玩具槍，路人見狀後報警處理。南崁派出所員警據報到場，發現洪男混身酒意，欲將其帶回派出所強制管束，但洪男不滿員警欲強制管束，先以三字經羞辱員警，還怒嗆「你們是人民保母嗎？我看應該是流氓吧！有種單挑啊、走出派出所被我打死」等語。

因正值防疫期間，員警上前欲為洪男戴上口罩與調整手銬時，洪男卻以腳踹踢員警，導致員警腹部、手指等多處受傷，員警以強制力將洪男強制管束帶回派出所，洪男被帶到派出所後還踢毀派出所內酒測路檢標示牌，偵訊後被依妨害公務、傷害與毀損等罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，洪男坦承犯行，但辯稱自己酒醉失控；警方則提供密錄器照片截圖、醫院診斷證明等佐證，檢方認為洪男犯行明確，偵結依恐嚇危害安全、妨害公務等罪嫌起訴。